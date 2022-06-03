國中會考補考 上海台校仍未復課考場取消

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（中央社記者陳至中台北3日電）國中教育會考「補行考試」將於4日、5日登場，原本有3個中國大陸考場，但上海台商子女學校還未恢復上課，考場取消，教育部依照學生意願，讓部分考生改到其他考場應試。

111年國中教育會考已於5月21日、22日辦理完畢，考試期間因確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）尚未解隔離、快篩陽性未經核酸檢測（PCR）檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生，改安排6月4日、5日補考，共有3914人。

中國大陸考場學生也循往例安排參加補考，原本有499名考生報名，但最新統計減為387人。

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教育部今天傍晚以文字向中央社記者解釋，原本循往例在上海、華東（位於江蘇省）、東莞（位於廣東省）3所台商子女學校設置大陸考場，但上海市5月26日發布的防疫指引，國三學生是6月13日起返校復學，原訂補考期間仍無法入校，因此也無法設置考場。

教育部表示，原本報名在上海應試的考生，已經依照各自意願，有4人改到華東台商子女學校應試，6人安排返回台灣應試；其餘100多名考生則不參與考試，這些學生多是直升原校高中部，因此較不受影響。（編輯：戴光育）1110603