早安世界》端午連假後兩天悶熱水氣增多 今日國道14路段壅塞

氣象局表示，4、5日受到西南風影響，水氣會比較多一點，面高溫落在攝氏31度到34度，7日起到10日受到鋒面影響，降雨增加。圖為新北市議長盃龍舟錦標賽參賽隊伍在微風運河練習備賽。中央社記者吳家昇攝 111年6月3日

端午連假後兩天悶熱水氣增多 高公局預估今日國道14路段壅塞

交通部高速公路局說，端午節連假首日車流量與疫情之前108年同期相比減少14.8%，國道即時路況顯示，3日下午5時國道全線大致正常，未有明顯壅塞路段。高公局並且預估，4日車流量達110百萬車公里，是平日的1.3倍，國道有14路段恐車多壅塞。天氣方面，中央氣象局表示，4、5日受到西南風影響，水氣會比較多一點，高溫落在攝氏31度到34度，預計6日鋒面逐漸接近台灣，7日起到10日受到鋒面影響，降雨增加。（看完整報導）

莊人祥透露邊境鬆綁3方向 觀光旅遊暫不開放

考量台灣本土與國外COVID-19確診率相當，中央流行疫情指揮中心預計6月間公布鬆綁邊境防疫政策。指揮中心發言人莊人祥3日透露3大方向，包括縮短入境檢疫天數、研議適用對象、開放入境旅客自駕或由親友到機場接送，但暫不考慮對外國旅客開放觀光旅遊。經濟部官員證實正持續與指揮中心交流意見，表達業界希望放寬商務客入境檢疫天數的訴求，如從「7+7」調整為「3+4」，不過考量疫情發展，6月下旬將是政策推行與否的重要觀察時間點。（看完整報導）

國小至高中每人將發4劑快篩 學齡前兒童6日起可領5劑免費快篩

3日國內新增7萬6517例COVID-19本土病例，國內近來每天有數萬人感染Omicron變異株，外界關注感染後的「長新冠後遺症」，中研院研究員何美鄉引據英國數據分析說，感染Omicron的長新冠比例低於其他變異株。另外，教育部宣布，行政院已協調疫情指揮中心免費提供中小學及五專前3年級學生每人4劑家用抗原快篩試劑，預計6日起陸續寄到各校。指揮中心晚間再宣布，擴大0歲至6歲幼童免費領取5劑快篩政策，6日起將擴大適用至2015年9月2日以後出生的兒童，所有學齡前兒童都能領取5劑免費快篩，領取期限至今年6月30日止。（看完整報導）

美官員：台美貿易倡議進展可能比IPEF快

台美兩國1日宣布啟動雙邊「21世紀貿易倡議」之後，美國副貿易代表畢昂奇2日表示，由於台北和華府有強烈意願深化經濟關係，美國與台灣新的貿易談判進度可能超過與「印太經濟架構」（IPEF）國家更廣泛的談判。行政院政務委員鄧振中3日表示，此為美國方面的正面回應，而雙方首次會議估計將先針對未來的談判建立一般性的架構。（看完整報導）

俄羅斯限制惰性氣體出口 全球晶片荒恐加劇

俄羅斯貿易部6月2日表示，俄國已限制晶片關鍵原料氖氣等惰性氣體出口，直到2022年底，以加強俄國的市場地位。根據估計，俄國占全球惰性氣體供應量的30%，限制出口可能會加劇全球晶片短缺。另外，美國情資顯示，蒲亭4月曾接受癌症末期治療，3月他還曾躲過暗殺。情報機關官員擔心，蒲亭對自身權力的掌控將越來越偏執，這將使烏克蘭的未來更加坎坷且難以預料，但爆發核戰的風險也可能因此下降。（看完整報導）

路透：馬斯克感覺經濟不妙 預告特斯拉裁員約10%

根據路透社取得的內部電子郵件，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在寄給公司主管們標題為「暫停全球所有招聘」的電郵中表示，他對經濟有一種「超級不妙的感覺」，公司必須裁員大約10%。但隨著中國上海解封，特斯拉上海工廠本週已實施兩班制度，出口可明顯反彈，封控停產期間損失約4萬輛至5萬輛產量，下半年可望補回。市場預估，特斯拉上海工廠年產能可到100萬輛，台廠下半年營運可逐步受惠。（看完整報導）

拜登演說籲國會管制槍枝後 愛荷華州教堂停車場又傳槍擊3死

美國總統拜登2日晚間在電視黃金時段直播的白宮演說中表示「受夠了」槍擊案頻傳，敦促國會禁止攻擊性武器、擴大背景查核及實施其他合理的槍枝管制措施。但在拜登演說結束後不久，一名男子在愛荷華州的教堂停車場槍殺兩名女子，然後舉槍自盡。另外，在威斯康辛州則發生槍手朝參加喪禮的人群射擊多發子彈，造成至少2人受傷，目前無人被捕。（看完整報導）

香港六四燭光晚會成追憶 港府連兩年關閉維園防堵

北京「六四事件」33週年前夕，香港當局3日宣布暫時關閉維多利亞公園至5日凌晨。這已是港府連續兩年圍封這個以往都會舉辦六四燭光晚會的象徵性地點。截至目前，香港沒有任何團體表示要舉辦六四紀念活動，天主教香港教區也因擔心觸法，宣布今年不舉行六四追思彌撒。在北京，天安門母親張先玲說，堅信死難者遲早會得到公正的結論。對於香港無大型紀念活動，她並不失望，「每個有良知的人，他心裡的燭光不會熄滅」。（看完整報導）

烏克蘭哈爾科夫市長：感謝台灣人善心 盼戰後來訪

外交部長吳釗燮5月31日與烏克蘭第二大城哈爾科夫市長通話，代表台灣宣布捐贈200萬美元。6月1日在市內一家餐廳地下室舉行的簡單記者會上，哈城市長切列霍夫感謝台灣人民的善心，並說他與吳釗燮在當天的視訊中進行了「溫馨的對話」。切列霍夫對中央社記者表示，他與吳釗燮互相邀訪，而他承諾會在戰事趨緩之後訪問台灣。他說，「患難見真情，這場戰爭讓我們看到很多國家真的在幫助我們」。（看完整報導）

靠鼻子上班 高市聞臭師助稽查異味5個月開罰423萬

高雄市環保局民國93年成立「異味污染物官能測定室」後，讓空污異味陳情案從稽查、採樣到檢測判定可迅速處理，15名被稱為「聞臭師」的合格儲備嗅覺判定員每天「用鼻子上班」，查緝市區內超標的油煙、廢氣與豬圈臭味等。統計今年1至5月中，異味陳情案稽查採樣數共48件，裁處金額423萬元。（看完整報導）