林沛達升運安會執行長 具豐富航空鐵道調查經驗

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）國家運輸安全調查委員會最近人事異動，新任執行長林沛達是運安會前身飛航安全調查委員會創會元老，具豐富航空及鐵道重大事故調查經驗。

根據運安會提供的資料，6月1日起，有一批新人事異動，前執行長張文環即將屆齡退休，由前鐵道組首席調查官兼組長林沛達升任執行長。

林沛達民國58年次，淡江大學航空系畢業，取得美國阿拉巴馬大學航太研究所碩士以及台大土木工程研究所博士候選人；曾任交通部運輸研究所運全組工程師，87年飛安會成立時成為創會元老，飛安會剛改為運安會後，接任鐵道組組長。

林沛達在國外接受過完整的航空及事故相關訓練，取得新加坡民航學院機場工程與機場管理訓練證書；獲得美國運輸安全委員會、英國航空安全調查委員會及克蘭菲爾大學事故訓練證書；另也具有國際安全教育中心及美國運輸安全委員會頒發的生還因素訓練證書。

林沛達參與過8起重大航空事故調查，包括新加坡航空在桃園機場走錯跑道、華航澎湖外海空難、復興航空馬公機場空難、復興航空南港空難、日本航空飛台灣班機座椅藏打火機造成座艙起火事件等。

108年8月運安會成立後，林沛達負責鐵道調查，並在台鐵普悠瑪號事故、太魯閣號的事故調查，擔任主任調查官。（編輯：張雅淨）1110605