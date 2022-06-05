端午收假日 國道、省道午後局部易塞

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5日是端午連假收假日，高速公路局預估國道有北返車潮，午後局部路段易塞車。圖為5日約下午2時30分即時路況。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）今天是端午連假收假日，高速公路局及公路總局預估國道及省道將有北返車潮，午後局部路段易塞車。

高公局發布新聞稿，上午除國5北向宜蘭至頭城車多，局部路段塞車外，其餘路段行車大致正常，預判下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統。

公路總局發布新聞稿，上午省道部分路段車流量多，包括：台2線關渡至淡水、台7線大溪路段、台7乙線三民至枕頭山，東部台9線蘇花路廊。

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公路總局預估午後各地區主要城際幹道及銜接國道路段將有收假車潮湧現，包括：北部台61線鳳鼻至香山路段，中部台61線竹南路段，南部地區台1線水底寮路段、台9線南迴公路、台86線接國3關廟交流道、仁德系統路段、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山至五甲路段，東部的台9線蘇花路廊等。

另外，部分觀光風景區也會有短程旅遊車潮，包括：台2線東北角及關渡至淡水路段、台26線墾丁路段及台9線礁溪路段；公路總局提醒民眾多注意省道上資訊可變標誌（CMS）發布的路況及停車資訊，避開壅塞路段及時段。（編輯：張雅淨）1110605