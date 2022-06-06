衝刺疫苗覆蓋率 桃園8日及11日加開社區接種站

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市長鄭文燦今天表示，8日上午加開COVID-19莫德納疫苗社區接種站，11日提供成年人BNT及輝瑞兒童疫苗接種服務，民眾可前往25個社區接種站施打，衝刺疫苗覆蓋率。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天新增5162例本土案例，較昨天下降10.89%，目前疫情在下行，確診個案數確實明顯往下滑，居家隔離人數也是同步下滑。

鄭文燦說，為擴大接種疫苗，市府決定再開設2天社區接種站，8日上午提供莫德納疫苗接種服務，除一般民眾，6歲到11歲兒童也可由家長陪同接種；另外，11日提供成年人BNT及輝瑞兒童疫苗接種，兒童5歲到11歲就可接種，需有家長陪同。

鄭文燦表示，民眾不管是施打第幾劑，8日上午及11日上午與下午，都可前往25個社區接種站施打。另外，65歲以上的長者與50歲以上原住民，可使用免費的愛心計程車，市府也會在接種完畢後發給2劑快篩、700元禮券跟桃園好米一包，希望長者疫苗覆蓋率再提高。

鄭文燦指出，學校接種情況方面，全市195所公私立國小，包括600個幼兒園，在端午連假結束前的6月5日，兒童疫苗的入校集中接種作業已完成，5歲到11歲有15萬8064名學童，扣除確診3個月內不建議接種的2萬2737人，可接種人數為13萬5327名學童。

鄭文燦說，其中在校園接種輝瑞兒童疫苗7萬1024名學童、施打莫德納疫苗2萬2175名學童。目前總接種人數到達10萬2646人，若以全體5歲到11歲的兒童來計算，目前的疫苗覆蓋率已到達64.93%，呼籲家長可帶領尚未接種的兒童們到醫院或診所接種，也可前往市府規劃的社區接種站接種。

鄭文燦表示，至於國、高中的BNT疫苗接種，目前進行加強劑接種作業，大部分的國高中都會在10日前完成，請學校安排學生返校集中接種。

鄭文燦說，桃園市仍有28家醫院、250家診所以及13個社區採檢醫療站設有綠色醫療通道，目前採檢醫療站的使用人數也在下降，但市府仍會保持13個站方便民眾就近採檢、拿藥，但時間、場次會略為縮減。（編輯：郭諭儒）1110606