花蓮輝瑞兒童疫苗 第二波預約展開

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花蓮校園集中施打輝瑞兒童疫苗7日告一段落，8日起滿5歲幼童及國小生可向各鄉鎮市衛生所電話預約接種疫苗；國中生及高中生需攜帶學校開立的「補接種通知單」至合約醫療院所預約接種。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月7日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮校園集中施打輝瑞兒童疫苗今天告一段落，明天起滿5歲幼童及國小生可向各鄉鎮市衛生所預約接種；國、高中生攜帶學校開立「補接種通知單」至合約醫療院所預約。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增1427例個案，自3月底至今累計4萬1893人確診，1412人隔離中。

衛生局長朱家祥表示，校園施打輝瑞兒童疫苗於今天結束，明天起滿5歲的幼童及國小生可向縣內13鄉鎮市衛生所電話預約接種疫苗，並依各衛生所開診時段提供疫苗接種服務；國中生及高中生需攜帶學校開立的「補接種通知單」，至合約醫療院所預約接種。

此外，考量花蓮市與吉安鄉接種人數較多，明天下午1時至5時於中正體育館及吉安國小，針對5至11歲的兒童設置大型接種站，現場開放現場隨到隨打。國小生及國中生攜帶學校開立的「補接種通知單」及健保卡；未入園的幼童，攜帶健保卡；特別提醒已確診者3個月內不建議施打疫苗。

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朱家祥分析死亡個案，今年3月31日至6月6日共75人死亡，包括女性27人、男性48人，機構住民占4成，70歲以上占74.7%；年紀最輕和最長都是女性，分別是43歲精神病患和104歲長者。

死亡的75人中，未打疫苗44%；打3劑疫苗32%。朱家祥解釋，花蓮75例因COVID-19重症死亡，與中央疫情指揮中心發布數字略有差異，主要是因為每一案例皆須中央再次分析確認。（編輯：孫承武）1110607