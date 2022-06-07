南開科大有意捐校產給暨大 教職員喊告董事長

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南開科大傳有意將校產捐贈暨南大學，南開科大教職員工權益促進會今天指出，董事長容繼業獨裁、蠻幹，準備提起訴訟追究法律責任；校方則表示，持續辦理112學年度招生。

對於南開科技大學有意捐贈全部財產由國立暨南國際大學承接，南開科大教職員工權益促進會今天發布聲明表示，校方隱瞞教職員密室作業1年多，直到今年5月18日董事會議作成捐贈決議前一天，才突然在行政會議宣布此既定政策，毫不理會教職員一再痛心呼籲，更無視座談會中員工巨大反對聲浪，一意孤行傷害學校。

教職員工權益促進會表示，學校目前營運狀態，無任何理由放棄辦學，教育部也覆函確認學校須遭遇重大困難才能提出停辦，且須有停辦計畫，經校務會議通過，再送董事會決議停辦，最後才走到捐贈財產階段。

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權促會指出，董事會黑箱作業，跳過所有前提程序，直接打算捐贈，雖部分董事力阻，改為捐贈意向，但容繼業「獨裁、蠻幹」及事後完全不出面說明，於法有違、於理有誤、於情有愧，完全失去擔任南開董事長資格，教職員工準備提起訴訟，追究法律責任。

南開科大則在官網表示，近日外界關切學校有意捐贈校產給暨南大學事宜，謹說明學校校務運作正常，為維護師生於2校商議階段權益，將持續辦理112學年度招生作業；暨大則表示，商議事宜未正式定案，尚不回應，但校內師生非常關心，將召開公聽會。（編輯：郭諭儒）1110607