雲朗搶攻結婚宴會商機 首創10天前可免費取消

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（中央社記者江明晏台北8日電）疫情干擾導致婚宴產業長期停滯，雲朗觀光集團今天宣布，10天前喜宴可無條件100%退還定金，首創業界先例，看好將刺激下半年至明年首季宴會銷售，預期能帶動600場宴會商機。

雲朗觀光集團今天宣布旗下君品酒店台北、淡水嘉盧、翰品酒店新莊等10個宴會場地，推出無條件取消婚宴策略。雲品表示，自即日起預訂明年2月28日前的喜宴，至辦理的前10天，不需任何理由可無條件退還100%定金，在疫情下搶攻結婚商機，同時增加辦理婚宴的靈活度與彈性。

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雲朗觀光集團進一步表示，參照衛福部食品藥物管理署公告的「訂席、外燴 （辦桌）服務定型化契約範本」，訂席期日距約定辦席、外燴（辦桌） 日90日以前者，於原定辦席、外燴（辦桌）日前90日以上到達者，得請求飯店退還已付100%定金。

雲品國際總經理丁原偉表示，目前消費者在決定婚宴時始終猶豫不決，長期下來造成產業停滯。為了刺激消費者下訂率，目前雲朗觀光所推出的定型化契約將會是業界中條件最佳的，10天前能夠退訂可說是史無前例，不僅能保障消費者辦理的權益，也能夠刺激下半年至明年首季的宴會銷售，預期能帶動600場宴會。（編輯：張良知）1110608