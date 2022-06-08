更多編輯台推薦新聞：
中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界
文化

中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣蘋果新聞網確定出售 大多數員工轉移新東家
首頁 / 生活

雲朗搶攻結婚宴會商機 首創10天前可免費取消

2022/6/8 17:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北8日電）疫情干擾導致婚宴產業長期停滯，雲朗觀光集團今天宣布，10天前喜宴可無條件100%退還定金，首創業界先例，看好將刺激下半年至明年首季宴會銷售，預期能帶動600場宴會商機。

雲朗觀光集團今天宣布旗下君品酒店台北、淡水嘉盧、翰品酒店新莊等10個宴會場地，推出無條件取消婚宴策略。雲品表示，自即日起預訂明年2月28日前的喜宴，至辦理的前10天，不需任何理由可無條件退還100%定金，在疫情下搶攻結婚商機，同時增加辦理婚宴的靈活度與彈性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雲朗觀光集團進一步表示，參照衛福部食品藥物管理署公告的「訂席、外燴 （辦桌）服務定型化契約範本」，訂席期日距約定辦席、外燴（辦桌） 日90日以前者，於原定辦席、外燴（辦桌）日前90日以上到達者，得請求飯店退還已付100%定金。

雲品國際總經理丁原偉表示，目前消費者在決定婚宴時始終猶豫不決，長期下來造成產業停滯。為了刺激消費者下訂率，目前雲朗觀光所推出的定型化契約將會是業界中條件最佳的，10天前能夠退訂可說是史無前例，不僅能保障消費者辦理的權益，也能夠刺激下半年至明年首季的宴會銷售，預期能帶動600場宴會。（編輯：張良知）1110608

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族