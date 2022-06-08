南開科大擬捐贈案 暨南大學：絕不影響學歷價值

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）有關南開科大擬捐贈給暨南大學，暨大今天舉辦師生公聽會，強調學生權益與學歷價值絕不因捐贈案受影響，後續提送行政、校務會議討論。南開董事會已請暨大7月12日前回覆意願。

南開科技大學有意「捐贈」給國立暨南國際大學，暨南大學今天下午舉行校內公聽會，吸引逾百名師生以實體或線上方式參與，校方首先證實已接獲南開科大董事會函詢是否有意願接受捐贈，若有意願承接，請於民國111年7月12日前，以書面函知南開科大董事會。

暨南大學發布新聞稿表示，根據南開科大來文，暨大啟動校內行政程序，首先辦理校內公聽會，聽取師生意見，隨後將逐步提送行政會議、校務會議討論，並將討論結果函知南開科大；此為擬「捐贈」案，並非「公併私」，對於國立大學合併私立學校，目前無法源。

暨大表示，根據大專校院資訊公開平台財務資料，南開科大學雜費占總收入66.41%，107學年度學雜費收入約新台幣4億元，108學年度減為3億5000萬元，109學年度已低於3億元，再加上從目前至117年的整體學生源將持續減少，南開科大董事會未雨綢繆擬循私立學校法第72條，規劃將南開科大捐贈給暨大，實為勇於承擔與兼顧師生權益的做法，需要極大決心與勇氣。

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有學生提問：「捐贈後，南開科大學生將可取得暨大畢業證書？捐贈案是否影響學生權益？」校方指出，南開科大停招後，是以「原校就學、原校畢業」原則安置既有學生，南開學生將不會取得暨大畢業證書，暨大學生權益與學歷價值，絕不因捐贈案受影響。

暨大表示，作為南投縣唯一國立大學，如果承接南開科大捐贈財產，將與南開科大共建協作平台，以豐沛研究能量連接南開科大原有產業實務優勢，積極擴展對南投縣產業數位轉型的影響力，為南投發展願景注入活水、開創新局，充分實踐大學社會責任精神。（編輯：陳仁華）1110608