機組人員檢疫0+7上路時程 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）機組人員入境檢疫即將鬆綁為「0+7」以篩代檢，這項COVID-19防疫新措施正在簽核階段，實施日期待定，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明相關疫情概況及防疫事宜。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情高原期，昨天新增8萬195例本土個案，單日死亡數創新高，沒有兒童死亡，但新增3名染疫兒童，分別出現腦炎、肺炎及兒童多系統發炎症候群（MIS-C），累計42名兒童重症。

台中市昨天新增確診數首度登全台第一，指揮中心推估，台中染疫率還不到10%，個案數應會持續上升，待超過10%才可能降低，全台疫情則可預期下週降溫。

隨著國內染疫率與國外染疫率趨於一致，目前國籍航空長程航班機組員入境居家檢疫加自主防疫「3+4」天，將放寬為「0+7」天，以篩代檢，新措施已由專家會議討論可行，等待簽核後實施。

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染疫重症病逝兒童「恩恩」的爸爸昨天控1922專線花143分鐘案件才轉送涉延誤。疫情指揮中心回應「1922專線無調度119權限」，但允將檢討SOP因應緊急狀況，1922也許可通報或緊急調配，後續進度受到關注。

根據指揮中心統計，今年1月至6月7日，本土輕症、無症狀個案累計250萬4903例、占99.68%，中症累計5124例、占0.2%，重症累計2941例、占0.12%。（編輯：陳清芳）1110609