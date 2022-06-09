投信盼開放勞退自選投資標的 勞團表態反對

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）新制勞退自選投資標的是否開放近來受關注，勞團今天聯合反對開放，直言投信業者視勞退基金為肥羊，若委外發生弊案難以定罪，業者可推自提自選商品，「想不到開放的理由」。

依據勞工退休金條例第14條第3項規定，勞工可以在每月工資6%範圍內自願提繳退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅，且在勞工領回時有不得低於當地銀行2年定期存款利率計算的保證收益。

台灣勞工陣線、全國產業總工、全國金融業工會聯合總會及台灣勞動與社會政策協會執行長今天召開聯合記者會，聯合反對勞退自提開放勞工自選投資標的，並一一說明戳破自選的迷思。

根據勞動部統計，勞退新制2005年開辦以來，已累積新台幣3.1兆的資金，至2021年底，全體提繳勞工退休金人數為724萬2421人、參加自願提繳人數83萬4645人，占比約11.52%；依據3月數據，新制勞退的月提繳工資為6萬3655元，大部分屬於有儲蓄能力、較高薪者。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，投信業者一直視勞退基金為肥羊，希望把這筆資金投入市場，因此屢稱政府投資績效不佳，但事實上勞動部勞動基金運用局自操的部分並沒有比委外代操來的差，相關流言應適可而止。

孫友聯也提到，外界因為勞動基金局發生游迺文弊案呼籲要開放勞退自選，但過去其實也有許多民間代操業者發生的弊案，至今都無法定罪，因為內線交易、背信罪都難定罪，但公務人員涉案屬實則可以定貪污罪。

台灣勞動與社會政策協會執行長張烽益則指出，民間投信投顧業者疾呼開放自提自選只是第一步，讓勞工有選擇權後，下一步就是讓雇主提撥也可以自選，讓投顧業者有更多活水。

張烽益引用勞動部統計，目前勞退基金有1.8兆元由業者代操，其中4000億是給國內民間業者，光經營管理費就拿了10.1億元，若開放勞退自選標的是讓投信投顧業者有更多籌碼可以進出股市，且能賺取更高額管理費。

全國金融業工會聯合總會理事長韓仕賢石，勞退新制基金立法用意是讓勞工從職場離退後可以保障老年生活的基礎，是讓勞工退休有可以支配的資金，這個基金性質必須要穩健保守，不是為了衝高獲利而投資操作。

孫友聯強調，目前沒有任何法規可以限制民眾去購買基金，如果投信業者真的有這麼好的產品，可以自行推出「保證收益」、「免手續費」等更優渥條件的商品來爭取勞工大眾購買，不用念茲在茲把腦筋動到勞退基金。

他呼籲勞動部持續持保守立場，後續也會將勞團意見傳遞給所有立法委員，希望立委可以就政策走向有更謹慎的態度。（編輯：陳清芳）1110609