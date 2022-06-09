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新竹偏鄉部落97%確診 1919食物銀行急送物資

2022/6/9 14:58（6/9 15:33 更新）
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圖為基督教救助協會人員整理物資。（圖取自基督教救助協會網頁ccra.org.tw）
圖為基督教救助協會人員整理物資。（圖取自基督教救助協會網頁ccra.org.tw）
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（中央社記者吳欣紜台北9日電）國內COVID-19疫情5月進入高原期，確診者及居隔者人數劇增，新竹尖石鄉武漢部落高達97%人口確診，基督教救助協會1919食物銀行啟動關懷計畫急送物資、快篩送給受助戶。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，偏鄉部落也難以避免，其中位於新竹尖石鄉的武漢部落，5月初全部落13戶75人都陸續確診，確診率達97%，基督教救助協會表示，當時整個部落幾乎封村1個月，僅剩1名志工長老倖免，便負起為全村採購物資的重責大任。

不過，由於族人大多靠打零工維生，長達1個月沒有工作，根本沒錢可以買食物和生活用品，基督教救助協會隨即發起社區確診者關懷計畫，透過全台13間實體食物銀行，主動將物資親送到無法前來領取的受助戶。

基督教救助協會表示，5月疫情最嚴重的雙北都會區，也有許多需要救助的弱勢家庭，1919食物銀行位於新北蘆洲與南港加倍愛的實體食物銀行，共服務130多戶，其中有20多戶因確診或居隔，無法前去選取物資，因此志工便先致電了解其需要的物資，再送門口，按鈴請案家出來收取，並在安全距離外等候簽收。

基督教救助協會也提到，已經發起COVID-19「社區確診者關懷計畫」，透過各地1919服務中心發放5000戶每戶3劑快篩試劑。並主動發掘社區有困難的確診家庭，提供生活必需品，截至6月8日止已關懷235戶。

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，目前正值疫情高原期，何時趨緩尚未可知。但對靠打零工維生的弱勢家庭而言，疫情無疑讓他們原本艱難的生活更加雪上加霜。請大家有錢出錢，有力出力，一起支持1919食物銀行，陪生活陷入困境的弱勢家庭平安走過疫情。（編輯：陳清芳）1110609

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