太麻里海邊釣到龍王魚竟長達6米 專家：很罕見

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東釣客林奕帆今天在太麻里海邊釣上一條約6米長的勒氏皇帶魚，這種魚又稱地震魚、龍王魚。魚類專家何源興驚訝表示，會釣到這種魚相當罕見，尤其又長達6米。

31歲林奕帆說，今天下午2時許他在太麻里海邊灘釣時，忽然拉到大魚，經過40分鐘對抗，才將魚拉上岸，他原以為是一般大魚，拉上海面時嚇一跳，「怎麼會是地震魚」，一旁釣客紛紛跑過來看，有人說「這未免太大隻了吧」，也有人問「最近是否有地震」。

林奕帆說，經他簡易丈量，這條地震魚長約6米，重達130公斤，大家爭相拍照後就現場支解帶回家。

台東釣客林奕帆9日在太麻里海邊釣上一條約6公尺長的勒氏皇帶魚，這種魚又稱地震魚、龍王魚。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年6月9日

農委會水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興接受中央社記者電話訪問表示，從照片來看這隻魚是勒氏皇帶魚，又叫做龍宮使者、白龍王、龍王魚、鯡魚王、地震魚，嘉義漁民則稱皇帝魚。

何源興說，這是罕見魚種，通常棲息在深海，因生病才會被打上岸，很少被漁民釣上岸，他在台東30年還是第1次聽到是被釣上岸，且一般都只有3、4米長，這條竟然有6米長，很少見。

何源興表示，研判這條魚是健康的魚，因為一般生病的魚是不會吃餌，可能這幾天下雨海水混濁誤食魚餌，「我很想知道這名釣客是用什麼餌釣到的」；林奕帆告訴記者，他是用假餌釣到的。

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根據台灣魚類資料庫資料，勒氏皇帶魚是大洋性中層巡游魚類，偶出現於近海及沿岸，生態習性不清楚；其棲息深度20至1000公尺，繁殖季節及幼魚期時會巡游至表層；主要攝食磷蝦（浮游性甲殼動物）、小型魚類及烏賊等。

皇帶魚又有地震魚之稱，因為漁民認為牠常於地震過後出現，是否受地震時海底擾動所驚嚇而游到淺海處，仍須驗證；是現今硬骨魚類中體長最長的魚種，最大體長可達8公尺左右，屬於罕見魚種。（編輯：陳仁華）1110609