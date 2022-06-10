免洗筷殘留物抽驗合格 防累積影響消基會仍籲少用

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消費者文教基金會10日召開記者會，公布市售免洗筷調查與測試結果，發現檢驗16件有9件檢出殘留二氧化硫，長期使用有累積性疑慮，提醒消費者自備餐具、少用免洗筷。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年6月10日

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）消基會今天表示，購買16件市售免洗筷，檢驗二氧化硫、過氧化氫、聯苯的殘留，都符合規定，但二氧化硫有9件未超標仍有檢出，長期使用有累積性疑慮，提醒消費者自備餐具。

消費者文教基金會今天召開記者會，消費者報導雜誌發行人胡峰賓指出，首先是檢驗二氧化硫（亞硫酸鹽類）的殘留，此為漂白劑的一種，可抑制微生物生長、防止褐變，對產品賣相有益，這次檢驗16件有9件檢出殘留，檢出量在13到145ppm間，符合衛生標準500ppm以下。

其次檢驗過氧化氫（雙氧水），此為殺菌劑的一種，具有殺菌、漂白作用，若長期使用殘留過氧化氫的免洗筷，會刺激腸胃道，這次16件樣品都沒有檢出，符合不得檢出的規定。

再者檢驗聯苯，此為防腐劑的一種，可抑制微生物生長，接觸會刺激皮膚、眼睛，大量吃入會影響消化系統，出現噁心、嘔吐、昏睡等症狀，長期暴露會導致肝功能退化，本次檢驗皆未檢出，符合不得檢出的規定。

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雖然以上3種殘留成分檢驗都符合標準，但是二氧化硫仍有殘留量被檢出，消基會董事長黃怡騰提醒消費者，台灣一年使用45億雙免洗筷，用量很大，長期使用即使殘留量未超標，也會有累積性的疑慮，建議自備餐具、少用免洗筷，同時可減少廢棄物產生，有利環境永續。

另外，有2件樣品的包裝標示涉及不實，標示不含漂白劑，卻檢出二氧化硫，黃怡騰說，主管機關若確認屬實，應可依商品標示法執法，由地方政府通知業者限期改正，屆期不改正可罰新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並可連續罰到改正為止。（編輯：唐聲揚）1110610