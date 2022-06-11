專家籲放寬給藥條件 陳時中：口服藥無法防染疫

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北11日電）國內COVID-19疫情延燒，專家建議鬆綁口服抗病毒藥用藥條件，降低染疫死亡風險。指揮中心指揮官陳時中表示，口服藥無法預防染疫，高風險族群好好用藥就能降低重症風險。

有專家建議放寬給藥條件，降低確診3天內死亡比例。陳時中指出，由於開藥程序簡化，符合用藥資格民眾一旦確診都能儘速開藥，目前藥物儲備也很充足，但他認為藥物多用不一定好，專家都已討論出適合的用藥對象，針對有風險的個案好好用藥，對於疾病嚴重度就會有很好效果。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布今天新增7萬9598例本土病例，中重症增446例、其中211死亡。

陳時中說，目前全台專責、負壓病房共1萬4648床、空床6884床、空床率47%，其中台北區50.3%、北區53.3%、中區40.6%、南區32%、高屏區48.6%、東區61.9%；53家集中檢疫所共7778床、空床數4216床、空床率54.2%；49家地方加強型防疫旅館4661床、空床數2351床、空床率50.4%。

在疫苗接種方面，昨天國內接種14萬690劑COVID-19疫苗，第1劑涵蓋率90.9%、第2劑82.29%、基礎加強劑接種率0.93%、追加劑接種率67.95%。

口服藥開立也相當順利，陳時中說，昨天共開8664人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」6794份、默沙東「莫納皮拉韋」1870人份，今年以來累計開立約19萬602人份，包括15萬3583人份倍拉維及3萬7019人份莫納皮拉韋。

有專家建議放寬給藥條件，降低確診3天內死亡比例。陳時中指出，由於開藥程序簡化，符合用藥資格民眾一旦確診都能儘速開藥，目前藥物儲備也很充足，但他認為藥物多用不一定好，專家都已討論出適合的用藥對象，針對有風險的個案好好用藥，對於疾病嚴重度就會有很好效果。

陳時中也說，口服藥無法預防染疫，想預防染疫還是要靠疫苗，如果有不符合用藥資格者要投藥，醫師都可以提出後來討論。

有媒體詢問，有民眾2度感染後症狀更嚴重，是否會再次開立居家隔離書、是否能出門。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，若醫師認定是2度感染可以循通報流程再次通報，並開立相關法定文件。（編輯：陳政偉）1110611

（指揮中心提供）