陳吉仲：126億打造冷鏈物流 佈局石斑魚通路

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（中央社記者張雄風台北12日電）中國片面宣布禁止台灣石斑輸入，農委會主委陳吉仲今天晚間在臉書表示，政府已投入2年新台幣126億農漁畜冷鏈計劃，將優先建構水產品區域冷鏈物流中心，佈局石斑魚內外銷通路。

中國突襲片面宣布禁止台灣石斑輸入，陳吉仲昨天批評中國屢次不符合國際規範，同時宣布啟動三大措施，包含在屏東、高雄兩石斑魚產地設立冷鏈物流拓展歐美市場等。

陳吉仲今天晚間在臉書（Facebook）進一步表示，在今年初，行政院就核定兩年126億的農漁畜冷鏈計劃，其中「漁產品冷鏈物流體系」建置3座區域物流中心，除了台南將軍區域物流中心外，還投入總經費6億元分別在高雄興達港以及屏東鹽埔漁港建立區域物流中心，就是為了提升石斑魚、午仔魚等水產品的加工冷鏈系統，相關計劃都已在進行中。

陳吉仲指出，透過由政府主導的冷鏈物流系統，穩定台灣水產國際競爭力，進一步達到出口外銷與產銷調節的任務；另外還協助產業團體建置或改善批發市場冷鏈、加工廠及冷凍廠，持續完善冷鏈公共建設，加強產銷調節能力。

陳吉仲說，台灣遠洋漁業發達，養殖技術的進步，也帶動國內發展優質國產魚，面對國際市場的變異及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，已不斷思考如何加強加工及冷鏈技術，讓國際市場和國內消費者更容易選購。

陳吉仲提到，將持續完成相關加工冷鏈系統，讓魚產品在捕撈或養殖池育成後，定期檢驗環境和魚的用藥安全標準，再做三去三清，之後進入冷鏈設備中保存，有計劃性的販售，穩定漁民收益；也鼓勵漁民及團體自建品牌，進一步加工後讓消費者有更多選擇，為產業加值。

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陳吉仲表示，中國違反國際規範，用不符合科學及專業的手段暫停台灣石斑魚輸入中國，面對此危機要化為轉機，全力執行開拓如美國、紐西蘭及日本等新市場，同時也要讓國內消費者享受到高品質水產品，因此優先推動國內區域水產冷鏈及加工物流中心，提升水產品競爭力。

陳吉仲最後呼籲，此時，我們更要團結支持台灣的國產石斑魚，讓台灣的水產品可以更永續經營。（編輯：陳仁華）1110612