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巴拿馬貨輪信燕輪擱淺澎湖吉貝嶼逾半年 12日成功拖離

2022/6/13 11:23（6/13 11:30 更新）
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巴拿馬籍貨輪信燕輪去年擱淺在澎湖吉貝嶼，航港局13日成功拖淺，避免造成生態威脅。（中央社）
巴拿馬籍貨輪信燕輪去年擱淺在澎湖吉貝嶼，航港局13日成功拖淺，避免造成生態威脅。（中央社）
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（中央社記者余曉涵台北13日電）航港局今天表示，巴拿馬籍貨輪信燕輪去年擱淺在澎湖吉貝嶼，因船東未積極處理，航港局昨晚成功拖淺，避免造成生態威脅。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，巴拿馬籍貨輪信燕輪（FORTUNE）去年10月17日擱淺在澎湖吉貝嶼，因船東未積極處理，為避免造成海洋油污染，因此航港局依商港法緊急代為移除。

航港局指出，去11月6日完成殘油抽除作業，並派員至吉貝瞭解賠償事宜洽談情形，處理民眾提出警示燈亮度不足等需求，主動與當地代表說明船體移除規劃，後續積極處理船體移除招商作業及地區施工說明會，終於在昨天晚上9時許由拖船配合潮汐成功將該船拖離擱淺區，恢復岸際海域環境及當地景觀，免除其對周遭生態影響威脅。

航港局表示，信燕輪擱淺後立即成立應變小組，由航港局長葉協隆召開17次緊急會議，督促船舶所有人儘速處理，為免因該船影響當地生態，今年3月1日委由海歷企業有限公司辦理船體拖離作業，葉協隆也在4月至現地視察船體拖離整備狀況，特別要求業者船體移除作業以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害，需確實避開石滬文化遺產。

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航港局表示，由於當地3月到5月東北季風盛行，海象惡劣，海上作業不易，歷經2個月動員整備，包含國外專業人員及設備引進、船體艙間修補、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，成功於颱風季節前將信燕輪拖離擱淺區，自4月23日至6月12日總共拖離671米，順利進入深水區，續由全港通503及港勤501兩艘拖船分別控制拖帶信燕輪船艏及船艉駛往台中港。

葉協隆表示，船體能成功移除首要感謝吉貝地區民眾協助及支持，後續已請業者應儘速將岸際作業現場回復原狀，並持續進行海洋水質檢測，恢復當地海域環境，有關航港局代為移除相關費用將依法向船東追償。（編輯：張雅淨）1110613

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