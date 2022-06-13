農航所引領民眾立體看世界 17日登場名額限10人

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）林務局今天表示，農航所60多年來藉由立體觀察進行農林資源等調查，17日上午10時特地安排「立體看世界」課程，名額限10人，呼籲有興趣者準時報到、親身體驗。

農委會林務局今天發布新聞訊息指出，「立體看世界」活動名額為10人，限中華民國國民參加，活動前將由農航所人員核對身分證。

林務局說明，60多年來農林航空測量所運用立體觀察，進行農林資源調查、國土觀測與航遙測圖資建置等工作，特地舉辦此活動，以增進民眾瞭解資源調查業務。活動現場將協助民眾透過紅藍鏡片與反光立體鏡等不同方式觀察航照立體像片對，體驗不同的感官世界下影像的變化。

農航所補充，立體觀察是輔助航遙測圖資應用的重要工具與技術，透過人眼所具有的立體視覺原理，宏觀檢視全區環境，包含森林結構、地形、坡度等具有高度資訊的構造物。

林務局表示，參加活動者還可獲贈小禮物1份，數量有限，送完為止。集合地點在和平辦公大樓，地址為台北市中正區和平西路二段100號1樓售圖服務區。

林務局提醒，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的防疫作業，參與活動者須配合大樓進出管制措施，並全程佩戴口罩，如有發燒等症狀者，請勿參加；活動內容若有異動，以現場公告為主。（編輯：張雅淨）1110613