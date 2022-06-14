糖友盼放寬給付腸泌素藥物 降低共病風險省健保

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（中央社實習記者林承鴻、記者陳清芳台北14日電）糖尿病患使用腸泌素藥物治療，可控糖、減重、減少共病風險，但現行健保給付門檻高，糖友今天出面盼放寬條件及早用藥，減少心腎病變，長期更減少健保負擔。

糖尿病關懷基金會今天舉行記者會，說明糖尿病現況與治療新趨勢。基金會董事長蔡世澤說，糖尿病盛行率約11％，估計全台糖友目前240萬人，由於糖友常有心血管、腦血管疾病、腎臟病、感染症等共病，治療觀念已從控糖進一步到器官保護，使用減少共病風險的藥物。

出席記者會的資深糖友祝先生說，自己剛開始不喜歡用藥，靠飲食和運動控制，一段時間後心理很緊繃，聽從醫師建議自費施打腸泌素1年後，發現可以抑制食慾，血糖控制相對穩定，也希望有關單位能放寬給付標準。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元表示，腸泌素具有降低血糖、抑制食慾、增加飽足感的效益，可幫助糖友建立良好飲食習慣，進而穩定血糖，減少併發症。國際治療趨勢建議提早使用腸泌素，研究也顯示，及早使用，可減少62％心血管病變機率。

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李弘元說，然而健保現況規定，糖化血色素須達8.5％且時間長達6個月，或已發生重大心血管疾病才會給付腸泌素，由於8.5％是極度不佳狀態，通常血糖超標前就會調整藥物，因此病友取得健保給付機會大大減少。

李弘元建議，將腸泌素給付條件，從糖化血色素8.5％下調至7.5％，調整後，推算可於第3年起減少約2300萬點重大心腎併發症健保支出，相當於前兩年支出增加總和，且節省金額逐年增加，第5年可節省1億2400萬點，長期可大幅減輕健保負擔。（編輯：陳清芳）1110614