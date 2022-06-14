傳崑山科大涉仲介違法招生 教部：如屬實將嚴懲

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（中央社記者許秩維台北14日電）全國私校工會今天表示，崑山科技大學疑似經仲介引進菲律賓學生；教育部回應，已先暫停崑山科大申請新辦新南向產學專班，如後續查到學校確經由仲介招生，將嚴懲不貸。

民主進步黨籍立法委員范雲於5月召開記者會，指接獲高苑科技大學外籍生陳情，一週在工廠從事與學業無關的勞力工作約40小時。

全國私校工會今天發布新聞訊息指出，教育部日前發函，認為高苑科大違法透過人力仲介公司JS Contractor（簡稱JS）招收國際產學專班菲律賓生，並向學生收取仲介服務費，嚴重損害學生權益，教育部已列重大行政缺失。

全國私校工會也提到，同一個仲介所設的臉書專頁（目前該專頁資科已刪除）也發現，崑山科技大學疑似以相同手法並透過相同管道引進菲律賓學生，崑山科大是否涉及透過仲介違法招生，建請教育部深入調查。

教育部回應，自4月7日起陸續查證，確認高苑科大經由仲介招收菲律賓學生，另有學校人員引導學生對外表示每週僅工讀20小時，實屬不當作為，均列重大行政缺失，納入獎補助扣減的重要參據；高苑科大也被列為專案輔導學校，111學年度不得招境外生，境外生輔導的改善情形也列入解除列管要件之一。

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至於崑山科大是否經由仲介招收新南向產學合作專班學生，教育部也發函要求學校查處，並請學校派員到教育部說明，目前學校表示是經由姊妹校菲律賓基督教大學辦理招生；至於JS部分，教育部已要求學校限期查明回復。

為杜絕仲介介入專班招生，教育部提到，正持續查處中，且已先行暫停核定崑山科技大學申請新辦的111學年度新南向產學合作國際專班，如後續查學校確有經由仲介招生，將嚴懲不貸。（編輯：陳清芳）1110614