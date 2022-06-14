遭指疑似違法招收菲律賓學生 崑山科大：假消息

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（中央社記者張榮祥台南14日電）全國私校工會今天指稱私立崑山科技大學疑似透過仲介引進菲律賓學生，崑山科大發表聲明否認違法招收外國學生，並強烈譴責這是假消息及保留法律追訴權。

崑山科大今天發布聲明指出，崑山科大從未透過任何仲介公司於境外招生；全國私校工會任意引述和崑山科大無關聯的他校學生陳述，也未向校方求證，就隨意在媒體指控，校方強烈譴責此類不負責任的假消息。

崑山科大表示，校方近年招收菲律賓新南向國際產學合作專班學生，是透過位於馬尼拉的菲律賓基督教大學（Philippine Christian University,PCU）及宿霧的西南大學（Southwestern University）兩所姊妹校協助辦理招生，且由校方人員前往當地面試學生，或透過視訊面試評分後錄取，再由菲律賓基督教大學協助處理學生來台相關簽證文件，最後由校方人員前往駐菲律賓台北經濟文化辦事處（TECO）辦理來台簽證。

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崑山科大指出，菲律賓基督教大學和崑山科大學術合作交流，鼓勵菲律賓學生到崑山科大就讀；菲律賓學生來台工作，是由菲律賓基督教大學合作單位及專業人士協助辦理，未透過任何仲介公司處理菲律賓學生來台事宜。

崑山科大表示，菲律賓學生就讀崑山科大後，校方依規定授課及進行相關實習課程；教育部每學期也派員到校訪視；菲律賓學生也說，在崑山科大求學期間，從未非法打工或從事黑工情事。（編輯：卞金峰）1110614