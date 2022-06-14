血庫告急 Meta攜手台灣血液基金會邀民眾捐血

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（中央社記者吳家豪台北14日電）6月14日為世界捐血人日，Meta公司今天表示，全台血庫告急，鼓勵民眾透過Meta與衛生福利部、台灣血液基金會合作的臉書捐血情報站功能，找到鄰近捐血中心；近2年來台灣已有超過30萬臉書用戶透過這項功能註冊成為捐血者。

Meta發布新聞稿說明，自2017年首次推出臉書捐血情報站功能後，全球已有超過1.45億用戶註冊成為捐血者，並從捐血情報站收到鄰近捐血站血庫不足的通知。根據國外調查統計，約20%捐血者表示受臉書影響而決定前往捐血。

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Meta指出，穩定的血液庫存對於醫療用血非常重要，希望透過臉書捐血情報站這項服務，為全台各地捐血站招募更多新的捐血者，讓各地捐血中心可發出通知分享缺血資訊，藉此鼓勵大家踴躍捐血助人。

民眾點擊臉書「功能表」後選擇「社群資源」下的「捐血情報站」，按下「取得最新資訊」，即代表註冊成為捐血者，同意接收鄰近捐血中心的通知，且無須提供其他資訊，也可邀請好友註冊成為捐血者。（編輯：張均懋）1110614