更多編輯台推薦新聞：
蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震
科技

蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
入境檢疫3+4新制 後4天返家須地方政府同意
首頁 / 生活

血庫告急 Meta攜手台灣血液基金會邀民眾捐血

2022/6/14 19:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北14日電）6月14日為世界捐血人日，Meta公司今天表示，全台血庫告急，鼓勵民眾透過Meta與衛生福利部、台灣血液基金會合作的臉書捐血情報站功能，找到鄰近捐血中心；近2年來台灣已有超過30萬臉書用戶透過這項功能註冊成為捐血者。

Meta發布新聞稿說明，自2017年首次推出臉書捐血情報站功能後，全球已有超過1.45億用戶註冊成為捐血者，並從捐血情報站收到鄰近捐血站血庫不足的通知。根據國外調查統計，約20%捐血者表示受臉書影響而決定前往捐血。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

Meta指出，穩定的血液庫存對於醫療用血非常重要，希望透過臉書捐血情報站這項服務，為全台各地捐血站招募更多新的捐血者，讓各地捐血中心可發出通知分享缺血資訊，藉此鼓勵大家踴躍捐血助人。

民眾點擊臉書「功能表」後選擇「社群資源」下的「捐血情報站」，按下「取得最新資訊」，即代表註冊成為捐血者，同意接收鄰近捐血中心的通知，且無須提供其他資訊，也可邀請好友註冊成為捐血者。（編輯：張均懋）1110614

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族