大學申請入學放榜 中一中：選系不選校增加

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111學年度大學申請入學15日放榜，台中一中學生李適安（中）與黃煒傑（右）成績都可以上台大，但選系不選校分別錄取成大建築系及政大資管系。中央社記者郝雪卿攝 111年6月15日

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）111學年度大學申請入學今天放榜，台中一中今天表示，發現學生選系不選校比以前增加，例如李適安及黃煒傑成績都可上台大，卻選擇就讀成大建築系及政大資管系。

111學年度大學申請入學管道統一分發結果今天公告，台中一中召開放榜記者會，由校長林隆諺、教務主任彭佳偉說明，今年參加申請入學總人數共732人，申請錄取總人數403人，其中錄取台大74人。

林隆諺表示，因應108學年度新課綱實施，校內行政團隊進行橫向整合，提供最好的學習資源，其中輔導室從高一、高二開始即提供相關升學資源及如何因應新型態學測及分科測驗考試資訊，提供學生相關諮詢，學測成績放榜後，校方隨即協助學生提供學習歷程檔案，完整呈現學生在校期間的學習表現。

台中一中指出，以111學年度大學申請入學放榜結果來看，選系不選校的學生比以前增加，以今天出席記者會的高三學生李適安與黃煒傑為例，彭佳偉說，2人的成績都可以上台大，但李適安選擇成大建築系、黃煒傑選擇政大資訊管理系。

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黃煒傑自高一起就參與教務處主辦的美國橡嶺高中線上交流活動，高二時成為團體中的領導者，一肩扛起與美國學生聯繫重任。

曾擔任學生會長的李適安表示，台中一中與台南一中曾因哪校是「真一中」在網路上引發論戰，因而籌辦第1屆一中盃活動，去年由2校合辦籃球等體育友誼賽，當時他常為了開會或整理資料忙到半夜2、3時才睡，雖然疲累，但看到2校可以增進彼此情誼覺得很值得；選讀建築系是希望可以關懷周遭環境及回饋家鄉。（編輯：謝雅竹）1110615