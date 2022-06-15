桃機恢復轉機作業 首名轉機旅客：十分幸運

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桃園國際機場自15日凌晨零時起正式恢復轉機作業，根據預報資料顯示，全天共有4名旅客來台轉機，首名轉機旅客在下午2時55分抵達。桃機公司表示，隨著轉機措施的恢復，轉機旅客可望日漸增多。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年6月15日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場15日電）桃園國際機場今天零時起恢復轉機作業，根據預報資料顯示，共有4名旅客來台轉機，首名轉機旅客在下午2時55分抵達桃機，成為台灣恢復轉機後首名旅客，他感到十分幸運。

這名轉機旅客下機後，就依規定進行手部清消及體溫量測，並貼上識別貼紙，後續在航空公司引導下前往轉機安檢，再步行至轉機候機室等候，免稅商店業者也在候機室內設置QR Code提供旅客線上選購，避免轉機旅客與其他人員接觸。

桃園國際機場公司總經理但昭璧說，桃機公司與航聯會、航空公司、航警局、疾管署、台北關及免稅店業者等駐站單位密切合作，事前就完成動線、人力與清消等規劃與配置，並在中央流行疫情指揮中心與交通部的指示下，與機場CIQS等單位密切合作，提供便利的空運服務，也振興航空相關產業。

桃機公司表示，根據桃機公司資料顯示，恢復轉機作業首日共有4名旅客，其中1人搭乘長榮航空BR272班機、1人搭乘長榮航空BR392班機，另外2人搭乘長榮航空BR226班機抵台，從晚間7時40分起陸續轉機前往舊金山與溫哥華等地，隨著轉機措施的恢復，轉機旅客可望日漸增多。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日宣布，因應國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫，同時開放轉機；另外，入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。（編輯：方沛清）1110615