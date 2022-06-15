爭取轉機客 長榮航空盼旅客PCR視入境國需求決定

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）台灣今天起縮短旅客入境檢疫天數，同時也開放轉機，但旅客要持有搭機前2天的PCR核酸檢測陰性報告。長榮航空總經理孫嘉明今天說，希望PCR可視轉機客入境國的需求決定。

長榮航空總經理孫嘉明今天出席「2022長榮航空城市觀光馬拉松」啟動記者會，會後接受媒體聯訪，談到邊境漸開放效應。

孫嘉明說，最近旅客訂位明顯增加，尤其北美與東南亞間的需求最多，除入境旅客居家檢疫從7+7改為3+4（3天居家隔離、4天自主防疫），還有開放轉機，但轉機效應有待評估。

孫嘉明說，目前規定轉機仍須持有搭機前2天的PCR檢測陰性證明，但現在很多國家包括美國都已不再要求入境旅客出示PCR陰性證明，台灣若還有這項規定，旅客會選擇從其他不需PCR證明的國家轉機。

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孫嘉明希望可視轉機客入境國的規定，決定在台灣轉機時是否需要提供PCR陰性證明，才不會流失轉機客。

另指揮中心限制今天起每週入境台灣人數是2萬5000人，孫嘉明坦言，目前訂位數已超過分配到的限額，希望指揮中心能調整，將國籍旅客排除在總量管制限額外，因未來訂位勢必會再增加，用過去的載客數來推估未來入境旅客量，與實際上會有差異。（編輯：陳仁華）1110615