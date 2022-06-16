更多編輯台推薦新聞：
書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來
生活

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來

加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島
國際

加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島

新台幣發行73週年 限量50元塑膠鈔券最特別
產經

新台幣發行73週年 限量50元塑膠鈔券最特別

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土6萬3170例 中重症添373例、168人死亡
首頁 / 生活

微軟、AIT相助 新興科技競賽逾1300師生參與

2022/6/16 13:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北16日電）教育部今年首度與美國在台協會（AIT）、微軟公司合作，推動創作競賽與認證課程，吸引超過1300名師生參與，為台灣迎接人工智慧（AI）等新興科技，儲備優秀人才。

教育部今天發出新聞稿，全國12所新興科技區域推廣中心共同舉辦「AIT Game Jam創作競賽」與「AI900認證課程積分賽」，先推動師資培訓課程，再由教師帶領學生共學，完成創作作品和積分認證。

其中「AIT Game Jam創作競賽」與美國在台協會合作，以任務遊戲平台，鼓勵中學生按部就班完成屬於自己的人工智慧作品，並結合環境等重大議題，延伸新興科技的觸角。

「AI900認證課程」則是微軟為高中生打造的人工智慧課程，學生可在線上自主學習、完成階段性評量，最後總結測驗結果獲得認證。

教育部表示，將持續透過新興科技區域推廣中心，促進學校持續與產業界合作，將最新的科技趨勢帶給全國師生，培育下一代學子的資訊科技能力和數位學習應用能力。（編輯：陳政偉）1110616

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族