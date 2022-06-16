微軟、AIT相助 新興科技競賽逾1300師生參與

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（中央社記者陳至中台北16日電）教育部今年首度與美國在台協會（AIT）、微軟公司合作，推動創作競賽與認證課程，吸引超過1300名師生參與，為台灣迎接人工智慧（AI）等新興科技，儲備優秀人才。

教育部今天發出新聞稿，全國12所新興科技區域推廣中心共同舉辦「AIT Game Jam創作競賽」與「AI900認證課程積分賽」，先推動師資培訓課程，再由教師帶領學生共學，完成創作作品和積分認證。

其中「AIT Game Jam創作競賽」與美國在台協會合作，以任務遊戲平台，鼓勵中學生按部就班完成屬於自己的人工智慧作品，並結合環境等重大議題，延伸新興科技的觸角。

「AI900認證課程」則是微軟為高中生打造的人工智慧課程，學生可在線上自主學習、完成階段性評量，最後總結測驗結果獲得認證。

教育部表示，將持續透過新興科技區域推廣中心，促進學校持續與產業界合作，將最新的科技趨勢帶給全國師生，培育下一代學子的資訊科技能力和數位學習應用能力。（編輯：陳政偉）1110616