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112年小年夜遇學期最後上課日 教育部拍板1/7補課
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112年小年夜遇學期最後上課日 教育部拍板1/7補課

2022/6/16 15:53（6/16 16:00 更新）
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民國112年1月20日是小年夜，適逢第一學期最後一天上課日，教育部拍板於1月7日（週六）補課。圖為老師在校門口幫學生量體溫、噴酒精消毒雙手。（中央社檔案照片）
民國112年1月20日是小年夜，適逢第一學期最後一天上課日，教育部拍板於1月7日（週六）補課。圖為老師在校門口幫學生量體溫、噴酒精消毒雙手。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北16日電）民國112年1月20日是小年夜，適逢第一學期最後一天上課日，全國教育產業總工會日前呼籲不要彈性放假。教育部邀集各方代表開會後，仍拍板彈性放假，於1月7日（週六）補課。

全國教育產業總工會13日發出新聞稿，不贊成為了放連假調整課程，因補課往往在週六，學生連上6天沒耐心，學習效益不佳。建議依日曆該上班就上班、該放假就放假，有放連假需求者可自行請假。

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這項建議受到網路熱議，多個教育團體認為彈性放假較方便春節期間返鄉，且「小年夜」彈性放假已由行政院人事行政總處公告，學生、家長步調應一致。

教育部今天以文字回應媒體，15日開會拍板確定明年1月20日（小年夜）彈性放假，1月7日（週六）補課。 教育部解釋，主要是配合行政院人事行政總處公告的112年政府行政機關辦公日曆表，昨天會議邀集22縣市政府、全國家長團體、教師團體及校長團體代表，共同研商達成共識。（編輯：管中維）1110616

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