機車自行車外送員 業者11/1起需加保第三人責任險

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外送平台業者11月1日起必須幫外送員保第三人責任險。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）保障食品外送員作業安全，勞動部職業安全衛生署近日再次修正食品外送作業指引，除要求業者進行事前危害告知外，不論是機車還是自行車，11月1日起，業者也必須幫外送員保第三人責任險。

勞動部昨天修正「食品外送作業安全衛生指引」4.0版，針對外送員外送作業安全再祭出三點強化措施；根據職安署統計，目前國內約有12萬名的外送員。

勞動部職安署組長朱文勇告訴中央社記者，這次修正發布的版本，特別加強業者的合理派單機制，增列雇主應評估行駛里程、交通情形與交通法令規定等事項，合理分派工作，避免造成外送員身心健康危害。

朱文勇也提到，作業指引也要求外送員替外送平台業者服務前，業者必須事前具體告知外送員作業可能存在的危險及有害狀況，進行事前危害告知。

另外，朱文勇表示，參考國外相關規範，外送員除了使用機車執行外送作業外，也可能使用電動自行車、自行車，因此基於企業社會責任，作業指引也要求平台業者必須為外送員投保第三人責任保險。

朱文勇說，考量相關保險商品上市需要一定時間申請核准，因此第三人責任保險的規定將緩衝至11月1日實施，其餘從外送指引發布日起實施。（編輯：吳協昌）1110617