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外送員保單乏人問津 平台業者盼純網保解套2困境

2022/3/16 22:30
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（中央社記者謝方娪台北16日電）因應美食外送平台興起，產險業推出外送員碎片式保險，不過至今銷量掛零。平台業者對主打創新的純網保提出2項期許，第一，跨部會可進行事前充分溝通；第二，法規在數位新經濟模式下進行適當調適，避免保險創新利益遭抹煞。

金管會今天舉辦純網保公聽會，由金管會主委黃天牧親自主持，金融業公會、金控、產壽險、保經代、銀行、新創等超過百名業者與會。

台灣數位平台經濟協會指出，因應近年美食外送平台興起，產險業推出碎片化保險，在外送員上線時給予保障，是利益良善的保險商品，但因中央和地方政府、跨部會沒有進行充分溝通協調，地方政府要求平台替外送員投保全時段意外險，讓數位化新經濟模式下的保險創新利益直接被抹煞。

其次，台灣數位平台經濟協會說，勞動部在食品外送作業安全衛生指引規定，雇主必須為外送員購買營業機車附加條款的機車第三人責任險，不過大部分平台並非外送員雇主，即外送平台和外送員間並非傳統僱傭關係，平台業者也就無法擔任機車險要保人。

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金管會保險局長施瓊華表示，若未來純網保設立和共享經濟、外送平台有關，在審查營運模式時，會邀集相關部會討論、進行解套；她也強調，金管會要推出純網保，會努力協助純網保在各個法規上有所突破。

黃天牧說，若目前已出現法規調適困難的個案，現在就可以提供給金管會保險局，主管機關對法規的研究從現在開始，可以爭取多一點時間進行跨部會、中央和地方政府的溝通程序。（編輯：楊凱翔）1110316

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