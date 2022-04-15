勞工職保法特別加保3管道 保費最低一天不到2元

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）勞工職業災害保險及保護法將於5月1日上路，考量臨時工特性，規劃特別加保管道，讓民眾可透過勞保局官網、便利商店機器或職業工會加保，保費最低一天不到新台幣2元。

勞工職業災害保險及保護法5月1日起實施，以制定專法的形式，將勞工保險條例中的職業災害保險及職業災害勞工保護法相關規定整合，包含災前預防、災害補償及災後重建，專法也擴大加保對象，受僱於登記有案事業單位勞工，不論僱用人數全部強制納保。

考量現今社會勞動型態日趨多元，從事非典型勞動人口漸增，勞動部勞動保險司司長陳美女今天表示，勞工職業災害保險及保護法還有特別加保措施，讓臨時或短暫受僱於非屬登記有案事業單位的勞工、以及像是平台外送員等實際從事勞動人員可以加保。

陳美女指出，特別加保管道，包含透過勞保局網站、職業工會代辦及全台統一超商機台可以辦理加保，參考勞基法臨時工、短暫性工作定義，每次特別加保的期間最多為6個月。

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至於保費估算，陳美女表示，特別加保對象的職災費率為0.2%，若以基本工資2萬5250元來估算，一個月保費為51元，平均一天保費約1.7元，若以4萬5800元來計算，一個月約為91.6元，平均一天保費約為3元。

陳美女指出，多元加保管道讓在第一線工作的勞動者，都能獲得職業災害保險的保障，而職業災害保險除了讓遭遇職業災害的勞工能迅速獲得給付保障外，也具有分擔依法加保繳費雇主職業災害補償責任的功能，呼籲雇主應於勞工到職當日，依勞工職業災害保險及保護法規定為所屬員工辦理加保，維護勞資雙方權益。（編輯：張芷瑄）1110415