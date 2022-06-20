布局疫後旅遊 華航提升歐洲大洋洲航線行李額度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北20日電）中華航空今天宣布，即日起提供歐洲、大洋洲航班旅客額外享有免費託運行李10公斤額度，同時調降往返亞洲、歐洲及大洋洲航線超重行李費率。

隨著各國邊境陸續解封，航空公司也開始布局疫後旅遊，中華航空今天發布新聞稿宣布，行李優惠以開票日為準，旅客到機場報到時，系統就會自動判別顯示可託運行李額度。歐洲、澳洲及紐西蘭等大洋洲航班，免費託運行李額度提高10公斤，搭配不同票價產品，經濟艙最高可享45公斤行李額度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除此之外，華航表示，同步提供計重制託運行李超重費率優惠，以搭機日為準，即日起往返亞洲航線超重費率原每公斤加收15美元，調整為每公斤8美元；往返歐洲、大洋洲航線超重費率原每公斤分別加收45美元及30美元，調整為每公斤10美元。

除了華航增加行李額度、長榮航空更改行李計算方式外，不少航空公司近期也宣布增班，ANA全日空表示，今年7月16日起，台北（松山）-東京（羽田）航線將從現行每週1班增加到每週3班；AirAsia旗下AirAsia長程運輸（AirAsia X）日前則是宣布今年將開通從吉隆坡飛往倫敦、杜拜和伊斯坦堡的航班。（編輯：張雅淨）1110620