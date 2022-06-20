分科測驗6/20截止報名 防疫措施最遲考前2週公告

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（中央社記者許秩維台北20日電）111學年度分科測驗訂於7月11日至12日辦理，大學入學考試中心提醒，報名時間於今天截止，分科測驗各項防疫措施最遲將於考前2週公告。

大學入學考試中心發布新聞稿指出，未取得畢業證書的高三應屆畢業生，一律經由原就讀學校集體報名分科測驗；已取得畢業證書者，可選擇採學校集體報名或個別報名。

個別報名考生如要繳交分科測驗費用，應於今天下午3時30分前至銀行臨櫃（含票據）或匯款轉帳；自動櫃員機（ATM）、網路ATM、便利商店的繳費截止時間為今天晚間12時，逾期不受理補辦報名或繳費，且不得參加考試。

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大考中心表示，考生完成報名手續後，無論是採集體報名或個別報名，務必於報名期限內，至大考中心網站「111分科測驗試務專區」或以電話語音（02-23643677）確認報名資料是否正確；報名截止後，考試地區、申請無冷氣試場、報名科目等重要資料一律不得要求更改。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，大考中心也請考生做好個人健康管理，避免前往人群聚集處，分科測驗各項防疫措施，會配合中央流行疫情指揮中心防疫指引及教育部規範滾動調整，最遲將於考前2週公告。（編輯：張雅淨）1110620