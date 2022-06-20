農金局：110年貸款助逾5萬農戶 疫情期間也成長

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）農金局今天公布，合計政策性農業專案貸款及農漁業者優惠低利貸款，110年度貸放新台幣414億元，受益計5萬6432戶，109及110年疫情期間也推動，分別較108年度成長49%及37%。

行政院農業委員會農業金融局發布資訊指出，110年因應疫情，啟動新一波農業紓困貸款4.0措施，提供營運困難的農漁業者紓困貸款。

首先是青壯年農民從農貸款，農金局統計，自101年10月推動迄111年4月底，計1萬5246戶青壯農受益，累計貸放金額達194億元；110年8月起納入貸款對象的壯年農民，計436戶受益，累計貸放5億元，扶植其蛻變。

其次是百億農業綠能貸款，自110年3月推動迄111年4月底，計核貸188戶、金額31.2億元、總裝置容量178.8 MW。

再者是110年紓困貸款，農金局說，包含提供增額度、緩還本及免息等優惠措施，新貸、舊貸及展延案件核准約21.6萬戶，金額達1297億元，其中舊貸案件約18萬戶免申請，新貸案件3萬4582戶，依貸款別區分，以「農家綜合貸款」3萬1757戶，占92%最高，協助農漁民度過難關。

至於農業天然災害低利貸款，為紓解疫情對申貸上述貸款的農漁民還款壓力，從109年4月15日提供免息措施1年，經2次滾動檢討，將免息期間延長至111年底，每年約3000戶農漁民受益。

農金局重申，包含推動政策性農業專案貸款、提供農漁業者優惠低利貸款，自62年至111年4月底，約130萬戶農漁業者受益，累計貸放金額達7300億元。（編輯：管中維）1110620