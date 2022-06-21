學生要求取消實體期末考 中市府：授權學校決定

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（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中21日電）台中市高中以下學校遠距教學至30日，但多數高中職採實體期末考，有學生代表今天到中市府陳情，市府表示，學期成績牽涉升學非地方權責，不會統一評量方式，授權學校決定。

台中市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，市府日前宣布，因疫情尚未趨緩，考量孩童防護力，台中市高中以下學校遠距教學延長至6月30日，期末評量則比照去年三級警戒，改採多元評量方式。

全台中市計有34所高中職舉辦實體期末考，其中台中一中也規劃採到校評量，有學生在網路發起請願活動，希望高中職取消實體評量，截至昨天已有超過萬名學生參與連署。

台中一中、台中高工、中科實中、華盛頓高中等學校，以及台灣高中職學生聯合會等單位學生代表，今天在時代力量台中黨部潭雅神區主任鄭勁節、大里霧峰區主任鄒明諺陪同下，前往台中市政府遞交陳情書。

台中一中紀姓學生接受媒體聯訪時表示，他們18日發起網路連署活動，截至昨天共回收4萬535份連署書，有3萬757人希望取消實體評量。中市府宣布線上教學，在防疫上確實有效果，希望不要因為實體期末考，讓防疫工作功虧一簣，希望政府尊重學生意見。

台中市府教育局高中職教育科長李真玲出面收下陳情書，她表示，會將學生意見帶回教育局研議。但近中午時，中市府發布新聞稿表示，維持由各校決定期末評量的政策。

教育局透過文字稿表示，除台中之外，目前同樣採遠距教學的縣市包括台南、高雄、嘉義、雲林及南投，也是授權學校決定；台北、新北、桃園目前採實體授課，學生期末考採實體考試進行。

教育局指出，各校學生學業成績評量採從寬認定原則，以彈性、多元方式進行；於同一年級、同一科目的所有學生，應具有一致性；若涉及升學成績計算，學校評估需要辦理實體評量考試，必須在符合防疫規定的情況下進行。

教育局表示，高中學期成績計算與學生繁星升學等環節息息相關，大學入學採計成績方式為教育部統一規定，非地方權責；有關期末考方式採何種方式進行，由於各校情形不一，教育局不會統一規定，授權學校決定。（編輯：謝雅竹）1110621