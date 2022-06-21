唐獎法治獎得主頌德絲 盼唐獎影響力持續擴散[影]

頌德絲表示唐獎4個領域都選擇得非常好，她希望唐獎的影響力可以持續擴散到這4個領域，她也願意貢獻一己之力提供協助。中央社記者呂欣憓墨爾本攝 111年6月21日

（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）今年是唐獎成立10週年，唐獎法治獎第五屆得主頌德絲表示唐獎4個領域都選擇得非常好，她希望唐獎的影響力可以持續擴散到這4個領域，她也願意貢獻一己之力提供協助。

今年78歲的雪柔．頌德絲（Cheryl Saunders）目前任教於澳洲墨爾本大學法學院，專長是比較憲法。當得知自己獲得唐獎時，頌德絲心情非常激動，她表示自己認識法治獎之前的得獎人，非常仰慕他們，她知道消息後很謙卑也有點震驚，她覺得非常榮幸自己即將成為他們的夥伴。

唐獎的頒獎典禮預計9月舉行，頌德絲表示她會觀察疫情的變化，但非常希望屆時可以赴台參加典禮。

今年是唐獎成立10週年，頌德絲認為唐獎是一個很棒的倡議，4個領域都選擇得非常好，得獎人在各自的領域都是有影響力的人，因此她希望唐獎的影響力可以持續擴散到這4個領域。

而頌德絲獲得的唐獎法治獎涵蓋的範圍非常廣，她指出法治獎涵蓋法律的多個面向，從人權到正義到法治，得獎者來自世界各地和不同的領域，可以由此看出唐獎想要追求的目標。

頌德絲表示，她知道設置一個新的獎項有多麼困難，她希望唐獎10周年有好的影響，真的可以把資訊傳遞到世界各地，她也很願意提供一己之力提供協助。

頌德絲曾經造訪過台灣多次，對於台灣在環境保護上的做法印象深刻。她指出，以台灣的人口和領土比例，垃圾處理至關重要，因此她對台灣人在環境議題上的想法和觀點印象深刻，「在環境保護上，我們可以從台灣身上學到很多，例如如何有效地達成這件事的自律行為。」

除了對台灣的環保政策印象深刻，頌德絲對於台灣從威權統治到民主政權的過程也有獨到觀察，她認為台灣的故事是一個「很重要的世界故事」，韓國政治發展也有類似的過程，東亞的學者對於這種轉型化的憲政體制有很多著墨。

頌德絲說，這樣的過程和美國或法國這些西方國家成為憲政和民主國家的「大爆炸時刻」（big bang moment）有很大的差別。

她指出，這些西方國家刺激了全世界很多關於憲政的理念，但相較於「大爆炸」的路徑，像台灣和韓國這樣的路徑對大家現在身處的這個世界來說，是一個可行性比較高的路徑，「漸進式的、從獨裁政權過渡到軍事統治再過渡到民主化的路徑，這是台灣一個非常正面的故事。」（編輯：高照芬/韋樞）1110621