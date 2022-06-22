視察桃機三期航站進度 王國材盼提升競爭力

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（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）交通部長王國材今天前往桃園機場視察第三航站區與第三跑道建設計畫，對專案進度符合預期表示肯定，也指示掌握航空業疫後復甦及航廈智慧化等趨勢，提升國際競爭力。

王國材在桃園國際機場公司董事長林國顯及總經理但昭璧等人陪同下視察「第三航站區主體航廈土建工程」與「第三跑道建設計畫」，先聽取工程團隊簡報，隨後也實地至工區了解工法以及施作進度，並參觀移工宿舍區與勞動安全訓練設施。

王國材表示，去年第三航廈及第三跑道部分計畫已發包，並如期程展開施工，第三航廈整體進度超前，桃機公司等單位都掌握得非常好，民國113年先完成北登機廊廳，114年完成主體航廈，115年完成南登機廊廳，第三航廈整體預計在115年完工。

王國材說，隨著第三航廈完成啟用，未來每年會增加約4500萬人次，讓桃機旅運量從現在的每年3700萬人次成長到未來的8200萬人次，晉升全世界頂尖機場。目前桃機南北2條跑道每小時起降約50架次班機，第三跑道完工後，未來每小時可提升至每小時80至90架次，有效擴充營運量能。

王國材指出，第三跑道區段徵收作業，從去年10月進行到113年的11月，之後就會全面施工，預計在119年完工，目前徵收區中，還有15%住戶尚未搬離，這段時間將先建後遷，也會持續與未搬離住戶溝通。

王國材表示，桃園機場相關跑道也趁著疫情期間飛機量較少進行整建，第三航廈及第三跑道也有進展，緊接著就是準備迎接國境開放，隨著旅運量增加，及航廈、跑道興建，將是國家門面另一個嶄新開始。

王國材同時也參觀移工宿舍區與勞動安全訓練設施，他指出，移工宿舍安排良好，包括安全體驗區，或是越南、泰國移工宗教信仰，算是移工生活示範區，王國材更穿上鋼頭鞋，親自體驗鋼頭鞋防止物體墜落、防穿刺傷腳的情況。

對記者提問，隨著邊境陸續解封，交通部是否提供更多協助。王國材說，現在開放單週2.5萬人次入境，是基於防疫量能需求，隨著國內疫情下降、醫療量能空出，開放人次就會逐步提高，桃機會慢慢走向復甦狀況。

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目前每週2.5萬人也遭遇困境，包括國人要回台、商務客及移工要進來都要競爭名額問題，請大家先忍耐一下，這個月大概都是以每週2.5萬人來處理，包括觀光開放，也會隨著疫情調整，交通部從7月15日開始有一個觀光振興方案，期望先透過國內旅遊練兵，為迎接國際觀光客做準備。

王國材說，目前轉機作業每天約有400人，一切按照中央流行疫情指揮中心指引慢慢開放，因應未來入境人數增加，包括防疫計程車、接送區擴大、防疫旅館準備，交通部也都已完成準備，任何政策改變都可因應。（編輯：方沛清）1110622