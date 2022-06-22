產業用電激增 22日尖峰負載達3926萬瓩破新高

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台電表示，22日尖峰負載達3926.6萬瓩，不僅連續3天刷新歷年6月紀錄，更創下歷史用電量新高。中央社記者徐肇昌攝 111年6月22日

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（中央社記者曾智怡台北22日電）近日各地高溫炎熱，加上遠距上學、辦公，以及產業景氣推升整體用電需求；台電今天表示，尖峰負載出現在下午2時19分，達到3926.6萬瓩，不僅連續3天刷新歷年6月紀錄，更創下歷史用電量新高。

台電晚間發布新聞稿表示，今天尖峰負載達3926.6萬瓩，和去年7月27日尖峰負載3884.4萬瓩相較，整體增加近42萬瓩，主要原因包括產業景氣持續暢旺，半導體、電子零組件、基本金屬製造業等特高壓用戶用電量較去年提升一成，增加約93.7萬瓩。

高壓用戶則以學校、服務業用電增加較多；低壓用戶因尚未進入盛夏，用電量較去年7月尖峰負載低。

至於備轉容量為297.4萬瓩，備轉容量率約7.57%；其中，太陽光電於尖峰時刻發電出力達440萬瓩以上，約占尖峰負載達11%。面對盛夏來臨，台電已規劃各項需求面及供給面措施，確保供電穩定。

台電指出，未來用電需求可能再度攀升，所幸今年水情好轉及機組陸續歸隊，皆有助於供電穩定。以慣常水力為例，5月實績發電量達約180萬瓩，而抽蓄機組所需用水充沛，可確保260萬瓩抽蓄發電能力無虞。

另外，台電自去年起精進調整機組大修作業，機組已於5、6月陸續回歸供電系統，並將強化管控機組維修品質，以維持系統各時段供電能力。

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台電表示，已規劃各項需求面措施，包括持續推動需量反應措施、輔助服務、用電大戶支援應變等多元措施，調整用電尖峰，並隨時掌握用電變化；隨著時序邁入盛夏，用電尖峰負載將持續偏高，台電會努力維持穩定供電，以滿足民眾用電需求。

台電呼籲民眾共同節約能源、珍惜電力，除隨手關燈，拔掉不使用的電器插頭，冷氣機溫度設定宜維持在26度到28度間；根據統計，每升高1度的設定，就可省電6%。（編輯：張良知）1110622