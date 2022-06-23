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慈濟科大印尼生研發太陽能乾燥機 降低加工成本

2022/6/23 15:20（6/23 15:46 更新）
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慈濟科技大學印尼國際專班學生，研發將食物烘乾的太陽熱能乾燥機，可有效提升乾燥效率、降低加工成本。（慈科大提供）中央社記者張祈傳真 111年6月23日
慈濟科技大學印尼國際專班學生，研發將食物烘乾的太陽熱能乾燥機，可有效提升乾燥效率、降低加工成本。（慈科大提供）中央社記者張祈傳真 111年6月23日
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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）印尼金光集團與慈濟科大合作，成立印尼國際專班，25名學生研發太陽能乾燥機，延長農產品存放，這批學生將於7月返鄉實習，將實地組裝試用成效。

以油棕櫚種植起家的金光集團2019年與慈濟科大合作開設行銷與流通管理印尼國際專班，招收25名印尼高中職學生來台學習農業科技，由集團補助4年學雜、書籍費，慈濟科大提供住宿、餐費及每年新台幣4萬5000元生活費。

慈濟科技大學指出，校方邀業師指導專班學生，設計太陽能農產品乾燥機SHINERGY，使用太陽光熱集熱技術，蒐集輻射熱能，用來乾燥農作物，產熱效率高達75%，成本低於傳統電力乾燥，適合長達半年攝氏38度高溫環境的印尼。

慈濟科大指出，再搭配太陽能板，提供綠色電力，讓乾燥機數據可連動至物聯網，農民透過手機掌握機器運作狀況，期望能與印尼農民合作社合作。

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專班印尼籍3年級學生王艾文說，印尼農民因負擔不起瓦斯及電力烘乾，多以傳統日曬處理農作物，起碼要4天才能曬乾，經多次實驗，SHINERGY可在2天內烘乾農產品，低成本也能有效減少碳排放量。

慈濟科大今天指出，專班學生將於7月初返回印尼，進行為期1年的實習，屆時金光集團將出資讓學生在印尼組裝大型太陽熱能乾燥機，一次可烘乾1000公斤農產品，讓學生發揮所學。（編輯：張芷瑄）1110623

慈濟科技大學印尼國際專班學生研發太陽能乾燥機，延長農產品存放，再搭配太陽能板，提供綠色電力，讓乾燥機數據可連動至物聯網，農民可透過手機掌握機器運作狀況。（慈科大提供）中央社記者張祈傳真 111年6月23日
慈濟科技大學印尼國際專班學生研發太陽能乾燥機，延長農產品存放，再搭配太陽能板，提供綠色電力，讓乾燥機數據可連動至物聯網，農民可透過手機掌握機器運作狀況。（慈科大提供）中央社記者張祈傳真 111年6月23日
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