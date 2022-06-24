台鐵中壢臨時前站動土 王國材：會如期113年完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園24日電）交通部長王國材今天出席台鐵中壢臨時前站工程動土典禮時表示，桃園鐵路地下化最重要的就是城市縫合，工程一定會在制定的期程內完工，未來中壢站是共構車站，也是關鍵工程。

桃園鐵路地下化在民國109年9月2日獲行政院核定綜合規劃，交通部鐵道局續辦工程設計施工，今天上午舉辦「中壢臨時前站新建工程動土祈福典禮」，王國材在桃園市長鄭文燦陪同下出席。

王國材接受媒體聯訪時表示，現在中壢車站舊站的位置，將是未來永久站的位置，屆時會地下化，機場捷運A23站也會經過中壢站，未來的中壢站將是共構車站，也是整個桃園鐵路地下化裡最關鍵的工程；中壢、桃園、內壢站會在118年完成，其他5個通勤站119年也都會完工。

王國材說，桃園鐵路地下化最重要的就是桃園的城市縫合，所有的平交道在118年將會都看不到，桃園將不再受鐵路的阻隔，可以做城市的大翻轉、建設；工程一定會在制定的期程內如期、如質完工。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，中壢站將是三鐵共構，包括機場線、綠線和鐵路交會；中壢臨時前站預計2年後完工，使用5年後，真正的中壢新站地下站才會啟用；希望桃園鐵路地下化在118年能順利完工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃園市政府捷運工程局表示，中壢臨時前站新建工程預計在113年3月完工，啟用後，既有的中壢前站將拆除；機場捷運延伸及鐵路地下化工程均按期程進行中。

桃園市政府捷運工程局長陳文德表示，桃園鐵路地下化計畫在今年4月1日通過工程會基本設計審議，目前主體工程已陸續上網招標中，依鐵道局規劃期程，中壢、桃園及內壢車站將在118年切換通車，其餘通勤車站則於119年啟用。（編輯：李錫璋）1110624