北市大雨 光復北路20公尺高路樹倒塌壓損汽車

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台北市25日下午1時許開始出現飄雨、打雷，警消在下午獲報，松山區光復北路與延壽街交叉路口有一棵約20公尺高、直徑約60公分路樹倒塌。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 111年6月25日

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（中央社記者劉建邦台北25日電）中央氣象局今天中午針對17縣市包含台北市發布大雨特報。台北市警消下午1時許獲報，光復北路與延壽街附近，一棵約20公尺高路樹倒塌，造成1輛小客車受損，未有人受傷。

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南以北地區及高屏山區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨特報地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣等處。

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台北市下午1時許開始出現飄雨、打雷，警消在下午1時24分獲報，松山區光復北路與延壽街交叉路口，有一棵約20公尺高、直徑約60公分路樹倒塌，導致1輛自小客車遭壓損，沒人受傷，光復北路有2線車道無法通行，現場已圍設警戒線及排除相關狀況中。

昨天，台北市西寧北路、長安西路附近也有一棵高度約20公尺、直徑約80公分樹木倒塌在路上，並壓損圍牆、路口交通號誌、1輛自小客車、1輛小貨車，無人受傷。（編輯：李錫璋）1110625