更多編輯台推薦新聞：
台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶
科技

台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶

科學家發現世界最大細菌像睫毛 長達2公分肉眼可見
科技

科學家發現世界最大細菌像睫毛 長達2公分肉眼可見

美墮胎憲法保障不再 各方回應與後續影響一次看
國際

美墮胎憲法保障不再 各方回應與後續影響一次看

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
首頁 / 生活

高屏花蓮防36度高溫 本週留意熱帶擾動南部有雨

2022/6/26 10:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局表示，今天花蓮、高屏地區需防攝氏36度以上高溫，各地留意午後雷陣雨；29日起可能有熱帶擾動生成，南方雲系北移帶來水氣，因此南部地區降雨情況逐日增加。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，中午前後屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；高雄市近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

氣象局預報員林定宜在氣象記者會中表示，今天台灣附近為偏南到東南風，花東及恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，午後各地會有局部短暫雷陣雨，尤其山區可能會有短延時強降雨，並有局部大雨發生；各地最高溫皆來到32至35度。

林定宜指出，未來一週天氣分3個階段，今天到28日是多雲到晴，上半天天氣穩定、午後有雷陣雨；29、30日水氣增加，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，各地防午後雷陣雨；7月1、2日南方雲系北移、水氣增多，南部地區會有不定時降雨，午後各地仍有雷陣雨，並有較大雨勢發生。

林定宜提到，6月29、30日之後，南海附近可能有熱帶擾動生成，7月1、2日會有水氣北移；由於目前南海至菲律賓一帶屬於季風低壓區，因此擾動生成的位置、強度、發展都有不確定性。（編輯：張雅淨）1110626

延伸閱讀
天氣晴朗炎熱 吳德榮：下週注意熱帶擾動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
各地多雲到晴高溫上看36度 午後防雷陣雨