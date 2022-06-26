高屏花蓮防36度高溫 本週留意熱帶擾動南部有雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局表示，今天花蓮、高屏地區需防攝氏36度以上高溫，各地留意午後雷陣雨；29日起可能有熱帶擾動生成，南方雲系北移帶來水氣，因此南部地區降雨情況逐日增加。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，中午前後屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；高雄市近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

氣象局預報員林定宜在氣象記者會中表示，今天台灣附近為偏南到東南風，花東及恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，午後各地會有局部短暫雷陣雨，尤其山區可能會有短延時強降雨，並有局部大雨發生；各地最高溫皆來到32至35度。

林定宜指出，未來一週天氣分3個階段，今天到28日是多雲到晴，上半天天氣穩定、午後有雷陣雨；29、30日水氣增加，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，各地防午後雷陣雨；7月1、2日南方雲系北移、水氣增多，南部地區會有不定時降雨，午後各地仍有雷陣雨，並有較大雨勢發生。

林定宜提到，6月29、30日之後，南海附近可能有熱帶擾動生成，7月1、2日會有水氣北移；由於目前南海至菲律賓一帶屬於季風低壓區，因此擾動生成的位置、強度、發展都有不確定性。（編輯：張雅淨）1110626