疫情漸緩天氣炎熱 上山下水避暑遊客變多

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）天氣炎熱，疫情趨緩，許多民眾選擇到水樂園、山中農場避暑，武陵農場、福壽山農場這2天都有千人入園，麗寶樂園入園人數今天上看5000人，創4月疫情來單日最多入園人數。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，民眾紛紛出遊，天氣炎熱，水樂園及山中農場成為避暑首選。

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武陵農場統計，平日約有500、600人入園，週六則多一倍有1000、1200人上下，副場長胡發韜表示，25日遊客數約1200人次，為農場6月淡季高峰，今天下午也有860人入園。福壽山農場昨天入園人數約1200人，今天也有1000人。

麗寶樂園探索樂園6月25日為20週年生日慶，推出台中市民優惠入園票價，吸引許多民眾前來。麗寶樂園透過文字稿表示，因疫情趨緩，加上孩子考完期末考，天氣炎熱，許多家長帶著小朋友到麗寶樂園探索樂園、馬拉灣玩耍，創4月中旬疫情以來單日入園人數最高，上看5000人。（編輯：陳仁華）1110626