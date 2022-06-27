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弘光科大生用擂茶桔醬入餡 客家味點心餐飲賽奪銀

2022/6/27 11:30（6/27 12:31 更新）
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弘光科技大學食品科技系學生蕭宇翔（右）在老師黃志雄（左）指導下參加全國線上餐飲大賽，奪中式點心製作展示組銀牌。中央社記者趙麗妍攝 111年6月27日
弘光科技大學食品科技系學生蕭宇翔（右）在老師黃志雄（左）指導下參加全國線上餐飲大賽，奪中式點心製作展示組銀牌。中央社記者趙麗妍攝 111年6月27日
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）弘光科大食品科技系學生蕭宇翔參加餐飲大賽，為傳承客家文化選用擂茶、桔醬來製作，雖是線上賽，他仍烘製100個點心，找出最佳風味，奪中式點心製作展示組銀牌。

蕭宇翔為弘光科技大學食品科技系畢業生，目前已在食品公司任職，日前他參加「第五屆TIFBA樽鼎盃全國線上餐飲大賽」作為畢業成果驗收，在中式點心製作展示組獲得銀牌。

弘光科大今天發布新聞稿表示，本身為高雄美濃客家人的蕭宇翔，為傳承客家文化，比賽特別選用擂茶、桔醬來烘製點心。蕭宇翔指出，想透過作品重新詮釋及保留客家文化，回憶起小時候常吃到阿嬤用桔醬做的涼拌菜也經常喝擂茶，為保留熟悉的味道，把客家食材變成方便食用的點心，讓更多年輕人了解客家文化。

蕭宇翔把擂茶粉混合麵粉製作成酥皮，內餡用烘焙過的核桃，拌入桔醬及白豆沙，讓桔醬的香氣更香，層次更豐富，最後在點心上面再放置一朵白色的油桐花，點心充滿濃厚的客家味。

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蕭宇翔透露，雖是線上比賽，還是必須把口味調整到消費者會喜歡又保有客家風的口味。首次參加線上比賽，他上網學習拍攝、剪接，雖成品不必像實體比賽一樣提供給評審馬上試吃，他在製作過程仍請媽媽、親友試吃，口味調整不下10次，製作100個產品，找出最佳風味。

蕭宇翔表示，親友品嚐後相當驚豔，桔醬烘焙後味道更香，每口都有濃厚的擂茶味，非常好吃。透過比賽累積更多經驗，雖這次比賽採線上舉辦，也讓他在疫情嚴峻時，額外體驗及學習到如何利用拍攝、網路來行銷產品。（編輯：黃世雅）1110627

弘光科技大學食品科技系學生蕭宇翔參加全國線上餐飲大賽，用客家擂茶、桔醬做中式點心。中央社記者趙麗妍攝 111年6月27日
弘光科技大學食品科技系學生蕭宇翔參加全國線上餐飲大賽，用客家擂茶、桔醬做中式點心。中央社記者趙麗妍攝 111年6月27日
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