高鐵推回數票加碼優惠 贈5至75折券

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）台灣高鐵公司今天宣布推出回數票加碼優惠專案，7月1日至9月30日完成搭乘次數，將依總票價贈送5至75折券。

台灣高鐵發布新聞稿，旅客購回數票且同時登錄TGo會員帳號，不限購票日期，並於7月1日至9月30日，將可搭乘次數使用完畢者，就可獲贈不限區間的標準車廂對號座電子優惠券1張。

台灣高鐵說，贈送折價券的方式，依旅客購買回數票的總票價，金額越高、優惠越高，總票價未滿新台幣2200元贈送75折券；介於2200元至5000元，贈送65折券；超過5000元獲最高優惠5折券。

台灣高鐵提醒購買回數票的旅客，這項優惠需事先加入高鐵TGo會員，並於購票時同步登錄會員帳號，每個會員帳戶每月累計最高贈送3張電子優惠券；凡搭乘完畢並於當月符合優惠資格者，高鐵公司將於次月15日，將優惠券歸戶到旅客購票時登錄的會員帳號，當天即可使用。

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台灣高鐵回數票依照旅客搭乘需求的不同頻率，提供2種優惠方式，分別為優惠效期30天內搭乘10次，票價為自由座82折，及優惠效期60天內搭乘8次，票價為自由座的92折，回數票均採「記名制」，限持卡者本人使用，可於優惠期限內搭乘任一班次的自由座車廂。

台灣高鐵舉例，旅客購買30天、10次的台北-台中回數票，總票價為5535元，於7月30日搭完第10次，8月15日就可獲贈5折電子優惠券，優惠券可透過TGo會員網站或「台灣高鐵」App的TGo會員兌換專區，以5折優惠換購不限區間、不限車次的標準車廂對號座車票1張，適用搭乘日至11月30日，不限本人使用，但疏運期間不適用。（編輯：管中維）1110627