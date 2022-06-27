打造暖心醫療場域 台中榮總展出大師級書法作品

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台中榮民總醫院和中興大學合作，在門診大樓展示多幅大師級書法作品，希望往來的病患、家屬看到作品後，可以稍作停留，減緩就醫時的焦慮情緒。（台中榮總提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月27日

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）為打造暖心的醫療場域，台中榮民總醫院和中興大學合作，在門診大樓舉辦「惠風樂藝」書法展，展示多幅大師級書法作品，希望減緩民眾就醫時的焦慮，也為醫院多注入些溫暖。

台中榮總今天透過文字稿指出，邀請中興大學教授陳欽忠舉辦書法展，在門診大樓舉辦「惠風樂藝」書法展，展期2個月，展出多幅書法作品。

台中榮總院長陳適安表示，醫院一直以來給民眾一種冷冰冰、無法靠近的感覺，疫情期間更讓民眾感覺徬徨及慌張，台中榮總每天來院病患及家屬超過2萬名，為減緩就診病患就醫時的焦慮及提升同仁人文素養，邀請大師開展。

他說，除看到大師級揮毫的筆酣墨飽，更見識到書法藝術，融入生活的匠心獨具，致力打造暖心醫療場域，具有非常大助益。

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陳欽忠接受中央社記者電訪指出，55件作品共分為五大類，「惠蓀風華」是紀念教育家湯惠蓀校長的信念；「春風披拂」取材自師長詩文尺牘，緬懷前輩書法家；「惠風同行」以書法呈現學校師生的藝文作品；「惠風遣懷」是自己閱讀的日常；「惠風息游」為文人優雅書寫的作風。

陳欽忠表示，希望往來的病患、家屬看到作品後，可以稍作停留、休息一下。吳姓民眾表示，長期在台中榮總就醫，感受到良好醫療品質之餘，欣賞書法展時感受到心靈也被療癒了。（編輯：陳仁華）1110627