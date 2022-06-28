台大校長遴選截止收件 7月上旬公告候選人名單

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（中央社記者許秩維台北28日電）台大校長遴選委員會今天表示，校長遴選已於昨天截止收件，今天拆封資料後將核實被推薦人資格，預計7月上旬召開遴選委員會議並進行投票，會後將公告校長候選人名單。

台灣大學校長管中閔去年宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日，台大今年啟動校長遴選程序，校長遴選委員會自4月25日公開徵求接受推薦人選，6月27日截止收件。

台大校長遴選委員會發言人吳俊傑今天告訴中央社記者，昨天截止收件後，目前資料都還是彌封狀態，今天將會拆封資料並進行整理，但仍需花1週時間去核實，確認被推薦人的資料是否符合教育人員任用條例等相關資格。

吳俊傑指出，台大校長遴選委員會預計7月上旬召開遴選委員會議，會中將確認符合資格參與校長遴選者，並對符合資格者進行個別投票，獲全體委員1/3以上推薦票數，才能成為候選人，會後將公告校長候選人名單。

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此次台大校長遴選也傳出多人有意角逐，包括台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、台大電資學院院長張耀文、前科技部次長錢宗良、台大電機系教授葉丙成等。吳俊傑提到，預計7月上旬就會公告台大校長候選人名單，請大家耐心等候。

根據台大校長遴選委員會規劃時程，校長候選人名單公告後，預計7月下旬至8月上旬與候選人相關人士訪談，8月中下旬舉辦治校理念說明會，8月下旬或9月上旬進行校務會議推薦投票，校長遴選委員會於9月中下旬與候選人面談後，將召開會議並投票選出台大新任校長人選。（編輯：黃世雅）1110628