台鐵停駛列車7月起陸續恢復 西部往返花東優先

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）因疫情趨緩，台鐵今天宣布，7月陸續恢復部分先前停駛的列車，西部往返花東幹線優先，7月1日率先恢復樹林往返台東的2列次自強號。

今年5月及6月期間由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情嚴峻，台鐵多名乘務人員確診或居家隔離，台鐵5月16日起每天減少96列區間車，6月7日起又每週停駛32列對號列車。

台鐵今天發布新聞稿，因疫情趨緩，乘務人員確診及居家隔離人數已下降，7月1日起先恢復418次及427次自強號，這2列自強號是週五至週日往返樹林及台東。

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台鐵也將從7月13日起，恢復行駛38班列車，包括29列次區間車及9列次對號車，這9列次有4列次太魯閣號、2列次普悠瑪號及3列次自強號，主要是假日或週五及週一，行駛花蓮及台東往返樹林、台東至新左營、新左營至樹林及彰化至台東。

台鐵表示，恢復行駛的對號列車29日0時起開放旅客訂票，相關停駛列車車次、時刻，可參閱台鐵網站及各車站公告。未將視疫情狀況持續滾動調整恢復班次。（編輯：陳清芳）1110628