兄弟檔染疫併發MIS-C 曾一度休克、均康復出院

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台大醫院29日上午舉行「認識兒童多系統發炎症候群 （MIS-C）臺大醫院守護兒童健康順利康復」記者會，邀來睿睿媽媽吳小姐（後右3）和6歲童睿睿（前右3）分享經歷MIS-C的心路歷程。中央社記者沈佩瑤攝 111年6月29日

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）6歲小男童睿睿和4歲弟弟今年5月都因確診COVID-19後併發MIS-C緊急送醫，睿睿甚至一度休克而住進加護病房。經台大醫療團隊治療後，睿睿和弟弟都順利康復出院，又可以活蹦亂跳。

台大醫院今天上午舉行「認識兒童多系統發炎症候群 （MIS-C）臺大醫院守護兒童健康順利康復」記者會，特別邀來睿睿媽媽吳小姐和睿睿分享經歷MIS-C的心路歷程。

談到家中2個孩子確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後又併發MIS-C，吳小姐說，「內心真的很煎熬」，尤其當時睿睿因為休克、心臟衰竭等狀況住進加護病房，另一個小孩也在一般病房救治，心情很難過。

吳小姐表示，家中4個孩子都沒有慢性病，睿睿6月5日開始反覆發高燒，每次發燒出現症狀都不同，6月5日送急診，24小時內符合MIS-C的所有症狀都出現過一輪，至於弟弟則僅單純發燒、嘔吐等，但因都曾確診，所以一起送醫。

吳小姐不忘向其他家長喊話，如果孩子確診後出現發高燒，趕快送醫治療，不要錯過黃金搶救時間，遇到了不要害怕，要相信醫療團隊也要給孩子信心，一定會慢慢康復。（編輯：陳政偉）1110629