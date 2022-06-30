北市松山高中疑未避嫌 期末考題遭外洩急重考

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台北市立松山高中教務處指出，28日接獲通報，有人在高一國文科期末考試前，將考題及答案PO在Instagram個人限時動態上，查證後確認考題外流，決議重新出題，30日重考。圖為松山高中外觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市立松山高中再爆爭議，有人將期末考題與答案翻拍後發布上網，校方為此緊急安排重考，並承諾會盡快調查出考題外洩管道，做出懲處。

松山高中教務處昨天發布通知指出，28日接獲通報，有人在高一國文科期末考試前，將考題及答案PO在Instagram個人限時動態上，查證後確認考題外流，當晚緊急邀集高一國文科教學團隊開會討論處理方法，考量難以評估影響程度及評量公平性，決議重新出題，在今天辦理重考。

教務處說明，發生此次事件實為遺憾，針對造成學生及家長困擾表達歉意，日後針對相關程序會再做檢討，此次事件將透過行政調查釐清後進行後續處理。

由於松山高中今天適逢結業式，許多學生對於臨時要多考一科強烈不滿，紛紛在「黑特松山高中2.0」臉書粉絲專頁等社群平台上表達不滿，質疑校方怎麼會找小孩正在就讀一年級的老師出題，「出題的是不會避嫌嗎？」要求校方說明清楚並進行懲處。

松山高中校長室向中央社記者說明，學生在社群平台上的發言為個人言論，校方無法證實，考題外洩管道仍在調查中，並會依據調查結果做出懲處。

校長室強調，重考對好不容易可以放暑假的學生來說，心理一定很不平衡，校方理解，也很努力採取補救措施，並發通知給學生與家長說明。

據學生在社群平台上指控及松山高中教師透露，洩題學生確實為高一國文科出題教師的小孩，但校長室對此不願證實，僅表示會盡速調查，改進措施會在調查結果出爐後一併對外說明。（編輯：張銘坤）1110630