所得稅申報最後一天 財部：把握網路報稅至晚間11時59分

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財政部提醒，網路報稅至30日晚上11時59分，手機和電腦都能申報，臨櫃報稅只到晚上7時。圖為去年民眾赴國稅局臨櫃報稅。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北30日電）今天是所得稅申報最後一天，財政部提醒，網路報稅至今天晚上11時59分，手機和電腦都能申報，臨櫃報稅只到晚上7時，請民眾預約取號再前往；且民眾要注意，申報及繳稅都確實完成，才是成功報稅。

財政部呼籲，2021年度所得稅結算申報期限只到今天為止，請尚未申報的民眾把握最後時間，網路報稅至今天晚上11時59分，民眾可善用手機、平板或電腦在期限內透過網路完成申報，採網路申報退稅案件將於今年7月29日退稅。

另臨櫃報稅僅至今天晚上7時，請民眾預約取號再前往。

同時，財政部提醒納稅義務人，「申報」及「繳稅」都要確實完成，民眾可透過確認以下2大事項，檢視自己是否確實報完稅。

第一，查詢是否完成申報，若顯示檔案編號及「您已完成110年度綜合所得稅結算申報」，就表示申報成功、案件已成立。

第二，民眾可藉「綜合所得稅繳稅結果查詢」，檢查繳稅紀錄。財政部指出，除委託取款轉帳外，繳稅次日起第3個工作日再進行查詢。線上繳稅方面，也可利用「綜合所得稅結算申報自繳稅款紀錄查詢」。

財政部另提醒，綜所稅納稅義務人若未依限繳稅，每超過3日，須按應繳納的稅額加徵1%滯納金，逾滯納期限30日仍未繳納者，稽徵機關將依法移送強制執行。

另外，自滯納期限屆滿的次日起，至繳納日止，納稅義務人須付滯納利息，利息依應繳納稅款，以中華郵政各年度1月1日公布的1年期定期儲金固定利率，按日加計徵收。

財政部統計，截至今年6月28日止，綜合所得稅完成結算申報共609萬件，占去年總申報件數645萬件的94.42%，其中採稅額試算件數171萬件、採網路申報件數433萬件，兩者合計604萬件，占完成結算申報件數的99.18%。

另營利事業所得稅完成結算申報有98.8萬件，占去年總申報件數99萬件的99%，2020年度未分配盈餘申報60萬件。（編輯：潘羿菁）1110630